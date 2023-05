Migration: Schuster will nur noch Grenzkontrollen zu Polen

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) fordert Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze. Dabei handele es sich um den "seit Monaten anhaltenden Migrationsschwerpunkt deutschlandweit", sagte Schuster am Dienstag in Dresden. Er reagierte damit auf die Ablehnung stationärer Grenzkontrollen durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD)....