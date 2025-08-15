Mit der Eisenbahn von Freiberg übers Erzgebirge nach Prag? Mit 150 Jahre altem Planungsrecht soll Lückenschluss gelingen

Sachsen
Aktivisten der Freiberger-Moldauer Bahn wollen mit einem neuen Gutachten den Weg frei machen. Was die Landesregierung sagt und woher das Geld kommen könnte.
Neuer Anlauf im Ringen um die Wiederbelebung einer traditionsreichen grenzüberschreitenden Eisenbahnstrecke im Erzgebirge: Mit einem Rechtsgutachten wollen die Interessengruppen von Freiberger und Moldauer Bahn die seit Jahren stockenden Pläne für einen Lückenschluss zwischen Holzhau und Moldava wieder in Gang bringen. Ein Jurist wird in den...
