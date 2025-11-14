Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Meinung
Sachsen
Mit der „Freien Presse“ ins Wochenende: Das neue WE-Magazin ist da
Redakteur
Von Anne Lena Mösken
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das neue WE-Magazin der „Freien Presse“ startet. Entdecken Sie spannende Geschichten aus Ihrer Region. Was bewegt Sachsen wirklich?

Chemnitz.

Was machen Sie eigentlich am Wochenende? Mit dieser Frage fing es an. Die Redaktion der „Freien Presse“ hat in den vergangenen Monaten ein neues Magazin zum Wochenende entwickelt. Wir haben dafür mit Leserinnen und Lesern darüber gesprochen, welche Themen ihnen wichtig sind, welche Fragen sie beschäftigen und vor allem: Was sie sich von ihrer „Freien Presse“ am Wochenende wünschen.

Jetzt startet die „Freie Presse“ mit dem neuen WE-Magazin ins Wochenende, immer freitags ab eins digital und samstags gedruckt in der Zeitung. Oder als Newsletter, direkt in ihr E-Mail-Postfach.

Was Sie darin erwartet: Packende Geschichten von Menschen aus unserer Region, die etwas bewegen. Gut recherchierte Hintergründe zu den für Sachsen relevanten Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Spannende Perspektiven auf aktuelle Debatten.

Das neue WE-Magazin will ihnen die Welt nicht erklären, sondern unterschiedliche Sichtweisen zeigen auf die wichtigen Fragen unserer Zeit, mit Interviews, Reportagen, Porträts und Essays, die nachhallen.

Und weil wir aus den Gesprächen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen, dass das Wochenende nicht nur die Zeit zum Nachdenken ist, steckt unser WE-Magazin voller Unterhaltung, Genuss und Themen, die ihr Leben ein kleines Bisschen besser machen: Wir testen für Sie die besten Restaurants (und Imbissbuden) der Region; wir zeigen Ihnen, wie Menschen in Sachsen leben, was sie denken – und fühlen. Es geht um Genuss, um Innovation, um Mobilität und Technik, um Psychologie, Gesundheit und um Liebe.

Freitag ab eins… macht das WE-Magazin ihr Wochenende ein Stück schöner, interessanter, leichter. Holen Sie sich einen Kaffee, öffnen Sie das WE-Magazin, egal ob am Küchentisch, im Zug, auf dem Sofa und nehmen Sie sich Zeit zum Lesen.

Schönes WE!

Schreiben Sie uns, wie Ihnen unser neues WE-Magazin gefällt an [email protected]

