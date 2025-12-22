MENÜ
Der frühere Chemnitzer Lokführer und zwischenzeitliche SPD-Verkehrsexperte im Bundestag, Detlef Müller, soll Problemlöser der Bahn in der Fläche werden.
Der frühere Chemnitzer Lokführer und zwischenzeitliche SPD-Verkehrsexperte im Bundestag, Detlef Müller, soll Problemlöser der Bahn in der Fläche werden. Bild: Toni Söll
Sachsen
Nach 20 Jahren Politik: Detlef Müller wird Manager und Problemlöser bei der Bahn
Redakteur
Von Jens Eumann
Detlef Müller tauscht den Führerstand gegen das Management. Seine Expertise als SPD-Bahn- und Verkehrs-Experte macht ihn zum Kandidaten für Problemlösungen in der Fläche und fürs Vorantreiben regionaler Bahnprojekte.

Lokführer wird Detlef Müller nun doch nicht mehr. Zwar hatte der Chemnitzer SPD-Lokalpolitiker und frühere Bundestagsabgeordnete nach der gescheiterten Wiederwahl in diesem Jahr eigentlich in seinen alten Beruf zurückkehren wollen. „Aber da bin ich zu lange raus. Ich hätte eine komplette 15-monatige Ausbildung neu machen müssen“, sagte...
