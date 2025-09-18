Nach Paketsprengsatz in Leipzig: Litauen nimmt Verdächtige fest - Spur führt zum russischen Geheimdienst

Der russische Militärgeheimdienst GRU soll verantwortlich für die Brandsatz-Anschläge auf mehreren europäischen Flughäfen sein – unter anderem in Leipzig. Jetzt gab es Festnahmen.

Leipzig Vilnius. Am 20. Juli 2024 geht am Flughafen Leipzig ein Versandpaket in Flammen auf. Am Tag darauf gibt es einen ähnlichen Vorfall in Polen. Schließlich detoniert ein drittes Paket am 22. Juli in einem DHL-Lager in Birmingham. Dort werden die rußigen Reste zunächst ohne Hintergedanken auf den Müll geworfen. Doch dann erkennen Brandermittler und Sicherheitsbehörden einen Zusammenhang. Nach Recherchen von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ gehen westliche Nachrichtendienste schnell davon aus, dass wohl der russische Militärgeheimdienst GRU hinter diesen Brandsätzen steckt. Nun haben die litauischen Behörden ein ganzes Netzwerk aufgedeckt, das hinter den Anschlägen stecken und von Russland aus gelenkt worden sein soll.

Ganzes Netzwerk aufgeflogen

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Vilnius gab es jetzt erste Festnahmen. Demnach werden 15 Personen verdächtigt, an der Organisation und Durchführung dieser mutmaßlichen Anschläge beteiligt gewesen zu sein. Gegen drei Personen wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen, teilten die Behörden mit. Bei den Ermittlungen wurden in Litauen, Polen, Lettland und Estland mehr als 30 Durchsuchungen durchgeführt. Dabei wurden weitere Sprengladungen gefunden, die nach Einschätzung der Behörden womöglich für weitere Anschläge vorgesehen waren.

Sprengsätze in Massagekissen und Kosmetiktuben versteckt

Versteckt waren die selbstgebauten Zünder in Paketen, die über Kurierdienste in andere EU-Länder und nach Großbritannien versandt wurden. Versteckt gewesen seien die hochentzündlichen Brandsätze mit Zeitzünder in Massagekissen und Kosmetiktuben, so die Ermittler. Ein 52-jähriger Litauer brachte die Pakete demnach am 19. Juli 2024 im litauischen Vilnius auf den Weg. Zwei Sendungen gingen dann mit DHL-Frachtflugzeugen nach Großbritannien, zwei weitere per DPD-Lkw nach Polen. In Leipzig explodierte dann eines der Pakete auf dem Weg nach London im DHL-Logistikzentrum, kurz bevor es in ein Anschlussflugzeug verladen werden sollte.

Recherchen des WDR, NDR und der „Süddeutschen Zeitung“ belegen, wie gefährlich es gewesen wäre, wenn das Feuer im Frachtraum während des Fluges ausgebrochen wäre. Dass dies nicht passierte, war bloß ein Zufall: Der Flieger hatte Verspätung - das Paket entzündete sich deshalb schon am Boden. Dadurch blieb der Brand lokal begrenzt. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hatte bei einer Anhörung im Bundestag im Oktober 2025 gesagt, dass es sonst zu einem Absturz der Maschine gekommen wäre.

Agenten vermutlich über soziale Medien angeworben

Die litauischen Behörden machen keine Angaben dazu, wie viele Personen in Litauen oder anderen Ländern jetzt festgenommen wurden. Es sei aber ermittelt worden, dass russische Staatsbürgern mit Verbindungen zum russischen Militärgeheimdienst die Anschläge organisiert und koordiniert hätten.

Medienberichten zufolge soll der russische Militärgeheimdienst GRU hinter den Luftfracht-Brandsätzen sein. Darin verstrickt sein sollen demnach auch mehrere ranghohe GRU-Angehörige, darunter ein Oberst, der seit Dezember 2024 von der Europäischen Union sanktioniert ist. In der veröffentlichten Begründung zu dessen Sanktionierung heißt es, dieser Mann habe über soziale Medien „Agenten für Sabotageakte in der Union“ rekrutiert.

Mehrere „Billig-Saboteure“ festgenommen

In Litauen, Polen, Bosnien-Herzegowina und Großbritannien waren auch zuvor schon Verdächtige festgenommen worden, die in die Anschläge verwickelt sein sollen. Bei diesen mutmaßlichen Mittätern soll es sich vor allem um sogenannte Wegwerf-Agenten handeln, in Sicherheitskreisen auch „Low-Level-Agenten“ genannt. Das sind keine offiziellen Mitarbeiter von Nachrichtendiensten, sondern Personen, die etwa über Messengerdienste wie Telegram angeworben werden, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen, ohne die genauen Hintergründe der gesamten Operation zu kennen.

Eine Spur hatten die Ermittler den Medienberichten zufolge auch in eine ostdeutsche Großstadt. Dort wurde im Februar 2025 die Wohnung eines Ukrainers durchsucht. Er soll mit einem weiteren Mann Kontakt gehabt haben, der die Pakete mit den Brandsätzen aufgegeben haben soll. Der Ukrainer in Ostdeutschland gilt aber nicht als Beschuldigter.

Sicherheitsbehörden: Ein Flugzeug runterzuholen, ist akzeptabel für sie

Sicherheitsbehörden warnen schon seit einiger Zeit vor der Gefahr durch russische Sabotageversuche: „Leben von Menschen interessieren sie nicht“, sagte Darius Jauniškis, langjähriger Chef des litauischen Geheimdienstes VSD, kürzlich. „Ein Flugzeug runterzuholen, ist akzeptabel für sie.“ Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes, beklagte im Zusammenhang mit den Sabotageaktionen, dass es ganz konkret inzwischen auch keine Scheu mehr davor gebe, Menschenleben zu gefährden oder ganz gezielt auch aufs Spiel zu setzen.

James Appathurai, der bei der Nato unter anderem für Strategien zur Abwehr hybrider Angriffe zuständig ist, erklärte weiter: „Ein Flugzeug kann Feuer fangen und alle an Bord töten. Es kann auf einen Wohnort fallen und die Menschen, die dort leben, töten. Und genau aus diesen Gründen halten wir das für eine Eskalation.“ Die russische Botschaft in Berlin bestritt auf Anfrage des Recherchenetzwerks, dass Moskau hinter den Vorfällen stecke. Sie sprach stattdessen von „Paranoia“ und „Verschwörungstheorien“. (juerg/mit dpa)