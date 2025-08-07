Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall

Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.

Von einer „Doppelkrise“ spricht die Bildungsgewerkschaft GEW, als sie am Donnerstag auf das neue Schuljahr zu sprechen kommt. So wie in den vergangenen Jahren fehlten auch dieses Mal wieder Lehrkräfte, um den Unterricht abzusichern. Dass Sachsens Lehrerschaft nach Angaben des Kultusministers Conrad Clemens (CDU) vom Vortag nach Abgängen und...