  • Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall

Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Von Tino Moritz
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.

Von einer „Doppelkrise“ spricht die Bildungsgewerkschaft GEW, als sie am Donnerstag auf das neue Schuljahr zu sprechen kommt. So wie in den vergangenen Jahren fehlten auch dieses Mal wieder Lehrkräfte, um den Unterricht abzusichern. Dass Sachsens Lehrerschaft nach Angaben des Kultusministers Conrad Clemens (CDU) vom Vortag nach Abgängen und...
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
07.08.2025
4 min.
Gewerkschaft warnt vor Doppelkrise im Bildungswesen
Der sächsische GEW-Chef Burkhard Naumann sieht die sächsische Bildungspolitik in einer schweren Krise.
Nach Ansicht der Bildungsgewerkschaft GEW steht das neue Schuljahr in Sachsen unter düsteren Vorzeichen.
19.06.2025
5 min.
Lehrer-Überstunden in Sachsen: Wurden Millionen falsch ausgezahlt?
Wie rechtssicher ist die Mehrarbeitsvergütung für Sachsens Lehrkräfte?
Der Rechnungshof hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens und hält die seit 2017 bestehende Sonderregelung für entbehrlich. Dafür hagelt es prompt Proteste von Verbandschefs und aus dem Landtag.
Tino Moritz
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
