Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?

Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.

Chemnitz. Nachdem der Winter sich in Sachsen ein kurzes Stelldichein gegeben hat und es zuletzt wieder milder wurde, stellt sich die Frage: Wie geht es nächste Woche mit dem Sachsen-Wetter weiter?

Zunächst noch der Blick aufs anstehende Wochenende. Am Samstag zieht nach anfänglichen Auflockerungen von Westen her etwas Regen auf. Im Vogtland und im Westerzgebirge anfangs als Schnee oder gefrierender Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. Die Tageshöchstwerte: 4 bis 6 Grad Celsius.

Südwestströmung bringt Regen

Der Sonntag startet mit Wolken, diese lösen sich teils im Tagesverlauf aber auf. Dann bleibt es meist trocken, bei 6 bis 9 Grad – in den Hochlagen maximal 2 Grad Celsius. Dabei weht schwacher bis mäßiger Wind aus südwestlicher Richtung.

Und wie geht es danach weiter? Die Südwestströmung führt weiterhin milde Luft aus dem Mittelmeerraum zu uns, erklärt DWD-Experte Stefan Hahn gegenüber der „Freien Presse“ am Telefon. „Für den Montag erwarten wir dann 13 bis 15 Grad in Sachsen.“ Nochmals ein ordentlicher Temperatursprung also.

Und so geht es dann in der kommenden Woche auch weiter: Das Thermometer klettert auf etwa 15 Grad, dabei bläst ein böiger Wind. Ab und an zeigt sich mal die Sonne. Und immer wieder kann es regnen. Alles in allem also schmuddeliges Herbstwetter, das den Freistaat da kommende Woche erwartet.

Kommt das Winterwetter wieder?

War es das schon mit dem winterlichen Wetter in Sachsen? Schwer zu sagen, so Hahn. Das könne sich auch sehr schnell wieder ändern.

„Da braucht es nur ein kräftiges Tief über Skandinavien“, erklärt er. „Das holt die kalte Luft aus der Arktis und am besten kommt da noch ein Gegenspieler dazu - ein Hoch über dem Atlantik etwa - und schon haben wir mit einer Nordströmung auf einmal den Winter zurück.“

Aber der Meteorologe schränkt ein: „Danach sieht es aktuell nicht aus.“ Wie es also nach der milden, kommenden Woche weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen.

Ebenso wie die alljährliche Frage, ob wir weiße Weihnachten bekommen: „Diese Vorhersage können wir wirklich erst mit einer hohen Sicherheit eine Woche vor Weihnachten abgeben. Und das ist ja noch ein bisschen hin.“ (phy)