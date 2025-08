Nach super verregnetem Juli: Sommer kehrt nach Sachsen zurück

Vor ein paar Wochen war auch im Freistaat noch Schwitzen angesagt, inzwischen herrscht oftmals Regenwetter. Das soll sich aber in absehbarer Zeit ändern.

Chemnitz. Grauer Himmel und Regen, dazu ist es recht frisch: Der Start in den August verlief am heutigen Freitagmorgen recht wenig sommerlich. Doch hat Petrus ein Erbarmen mit den Sachsen und lässt den Sommer zurückkehren?

Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hat gegenüber der „Freien Presse“ diesbezüglich gute Nachrichten. Insbesondere zum Ende der nächsten Woche hin wird es wärmer und der Regen nimmt spürbar ab. Aber eins nach dem anderen. Zunächst mal der Blick auf die kommenden Tage.

Das Wochenende wird nass

Der heutige Tag wird noch ordentlich verregnet. Immer wieder kann es schauern und hier und da sind sogar Gewitter möglich. Das Ganze dann bei Werten zwischen 21 und 23 Grad Celsius.

In den kommenden Tagen steht erstmal wenig Wetteränderung an. Am Wochenende ist immer wieder schauerartiger Regen angesagt, vereinzelt kann es gewittern. Wobei es im Bergland wohl nasser wird als im Tiefland. Dabei steigen die Temperaturen am Samstag auf 22, am Sonntag auf 21 Grad.

Kleiner Lichtblick: „Am Sonntag könnte hier und da mal kurz die Sonne durchblitzen.“ Aber dann zieht die Wolkendecke von Westen her wieder zu und es regnet erneut.

Wärmere Luft im Laufe der nächsten Woche im Anmarsch

Auch der Start in die kommende Woche wird durchwachsen: Am Montag regnet es weiterhin, aber die Luft erwärmt sich langsam. „Mit Glück“, sagt die DWD-Expertin, „sind vielleicht 24 Grad möglich.“

Danach bleibt es zwar wechselhaft, doch die Temperaturen stabilisieren sich im wärmeren Bereich. Grund: Das Tiefdruckgebiet über Deutschland macht sich langsam vom Acker.

„Es sieht so aus, als würde sich dieses stationäre Tief, welches uns derzeit dieses ‚wunderschöne‘ Wetter beschert, endlich mal ein bisschen bewegen und abziehen“, informiert sie mit ironischem Unterton. „So macht es die Bahn frei für ein bisschen wärmere Luft.“

Einschulung: Petrus schenkt Abc-Schützen Sonne

Ungefähr ab Donnerstag können wir uns dann im Freistaat auf Temperaturen um die 25 Grad einstellen, auch guckt die Sonne dann wieder öfter zwischen den Wolken hervor. Zwar wird der Himmel nicht wolkenlos und hier und da fallen auch mal ein paar Tropfen vom Himmel, aber am nächsten Freitag sind bereits bis zu 27 Grad möglich.

Und für die Abc-Schützen, die am nächsten Samstag ihre Einschulung feiern, hat Hickmann gute Nachrichten: Regen ist an dem Tag kaum ein Thema, das Quecksilber klettert auf bis zu 28 Grad.

Ähnlich wird dann der Sonntag: Ein paar Wolken am Himmel, aber kein nennenswerter Regen („Das reicht nicht mal für eine Pfütze.“) und Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad. Spätestens am Wochenende ist dann auch für den Letzten klar: Der Sommer ist zurück!

Doch bleibt er auch oder ist er nur mal kurz zu Besuch? Laut Hickmann sieht es so aus, als würde sich die wärmere Luft „ein bisschen festsetzen“. Und: „Teils kommen wir an die 30 Grad ran.“ Die Wetterlage bleibt dann erstmal stabil. Gut für alle Hitzegeplagten: Es wird wohl keine trockene Hitze werden, wie wir sie diesen Sommer bereits erlebten, immer wieder fallen auch mal ein paar Tropfen.

Juli auch in Sachsen deutlich zu nass

Apropos Regen: Erst gestern teilte der DWD mit, dass der Ferienmonat Juli in Deutschland ins Wasser fiel und deutlich zu nass war. Im Schnitt fielen demnach 114 Liter pro Quadratmeter.

„Das war seit Januar der erste Monat, in dem flächendeckend mehr Niederschlag fiel, als in der jeweiligen Vergleichsperiode“, so der Wetterdienst. Gegenüber der Referenzperiode 1961 bis 1990 (78 Liter pro Quadratmeter) habe es einen Überschuss von 47 Prozent gegeben. Auch im Vergleich mit der aktuelleren und feuchteren Referenzperiode 1991 bis 2020 sei das Soll um mehr als 30 Prozent überschritten worden.

Insbesondere im Nordosten der Republik sowie in Bayern gab es viel Niederschlag und Starkregen. Dort fielen verbreitet 100 bis 150, örtlich sogar um 200 Liter pro Quadratmeter. Und in Sachsen? Auch da war es deutlich nasser.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel (69 Liter pro Quadratmeter) kamen im Freistaat 117 Liter vom Himmel, so der DWD. (phy)