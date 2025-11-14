Nächstenliebe, Demut, Gastfreundschaft: Sachsens Landeskirche will sich gegen extremistische Unterwanderung schützen

Sachsen
Am Wochenende tagt die Synode der Evangelischen Kirche in Dresden. Auf der Tagesordnung: ein Vorschlag, wonach Kirchenvorstände in bestimmten Fällen künftig leichter ihres Amtes enthoben werden können.
Auf den ersten Blick widmet sich die Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens auf der diesjährigen Herbsttagung am Wochenende den üblichen Themen. So sinkt die Anzahl der Kirchenmitglieder, doch Landesbischof Tobias Bilz ruft gleichmütig wie immer dazu auf, sich nicht entmutigen zu lassen. Bei der Pressekonferenz zur Tagung des...
