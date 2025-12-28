Negativrekord der sächsischen Kommunen: „Die Schallmauer von einer Milliarde Euro Defizit ist durchbrochen“

Bis Ende September lag allein das Minus der Landkreise bei 210 Millionen Euro, das der kreisfreien Städte bei fast 600 Millionen Euro. Verbandspräsident Wendsche fordert ein Reformjahr 2026.

Sachsens Städte- und Gemeindetag (SSG) sieht sich durch neue Zahlen zur finanziellen Lage in seinen Befürchtungen bestätigt. „Die Defizite der Kommunalhaushalte steigen auf astronomische Höhen. Die Schallmauer von einer Milliarde Euro Defizit ist zum dritten Quartal durchbrochen", erklärte SSG-Präsident Bert Wendsche (parteilos). Laut...