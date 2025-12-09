Neue Grundsteuer: Welche Gemeinden in Südwestsachsen verlangen zu viel?

Sachsen
Bei der Reform der Grundsteuer sollten die Hebesätze so angepasst werden, dass es für die Bürger unterm Strich nicht teurer wird. Erste Zahlen zeigen: Nicht alle Kommunen halten sich dran.
Es war ein Aufreger des vergangenen Jahres in Sachsen und ganz Deutschland: die neue Grundsteuer. Vor dem Inkrafttreten am 1. Januar 2025 mussten alle Landeigentümer aktuelle Daten ans Finanzamt schicken, es kamen neue Messbescheide. Viele gingen in Widerspruch - und dann mussten die Städte und Gemeinden auch ihre Hebesätze überprüfen und oft...
