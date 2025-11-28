„Neue Schulden wären die völlig falsche Antwort“: Erschwert CDU-Widerstand gegen Landeskredite den nächsten Haushalt?

Jährlich etwa 700 Millionen Euro dürfte Sachsen für Investitionen aufnehmen - die Grundgesetzänderung macht‘s möglich. Der Finanzminister warnt indes eindringlich vor den Nachteilen.

Schon die Mehrheitsfindung für Sachsens aktuellen Haushalt war angesichts der komplizierten Mehrheitsverhältnisse alles andere als einfach. Für den nächsten Etat zeichnet sich aber nun ein noch schwierigeres Ringen ab. „Der Freistaat hat ein strukturelles Problem, für das neue Schulden die völlig falsche Antwort wären“, sagte...