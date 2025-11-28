Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  „Neue Schulden wären die völlig falsche Antwort": Erschwert CDU-Widerstand gegen Landeskredite den nächsten Haushalt?

Viererbündnis für Sachsens Doppelhaushalt 2025/26 - auch für 2027/28? Die Fraktionsvorsitzenden Henning Homann (SPD/oben links), Franziska Schubert (Grüne), Christian Hartmann (CDU) und Susanne Schaper (Linke/unten links).
Viererbündnis für Sachsens Doppelhaushalt 2025/26 - auch für 2027/28? Die Fraktionsvorsitzenden Henning Homann (SPD/oben links), Franziska Schubert (Grüne), Christian Hartmann (CDU) und Susanne Schaper (Linke/unten links). Bild: Bild: Sebastian Kahnert/Robert Michael/dpa/Collage FPO
Will die vom Bund ermöglichten Kredite „verantwortungsvoll und gezielt“ einsetzen: SPD-Finanzpolitikerin Juliane Pfeil.
Will die vom Bund ermöglichten Kredite „verantwortungsvoll und gezielt“ einsetzen: SPD-Finanzpolitikerin Juliane Pfeil. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Fordert frühe Einsicht von der CDU, dass der neue Haushalt ohne Landesschulden nicht aufgestellt werden kann: Linke-Finanzpolitiker Rico Gebhardt.
Fordert frühe Einsicht von der CDU, dass der neue Haushalt ohne Landesschulden nicht aufgestellt werden kann: Linke-Finanzpolitiker Rico Gebhardt. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsen
„Neue Schulden wären die völlig falsche Antwort“: Erschwert CDU-Widerstand gegen Landeskredite den nächsten Haushalt?
Von Tino Moritz
Jährlich etwa 700 Millionen Euro dürfte Sachsen für Investitionen aufnehmen - die Grundgesetzänderung macht‘s möglich. Der Finanzminister warnt indes eindringlich vor den Nachteilen.

Schon die Mehrheitsfindung für Sachsens aktuellen Haushalt war angesichts der komplizierten Mehrheitsverhältnisse alles andere als einfach. Für den nächsten Etat zeichnet sich aber nun ein noch schwierigeres Ringen ab. „Der Freistaat hat ein strukturelles Problem, für das neue Schulden die völlig falsche Antwort wären“, sagte...
