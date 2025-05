Neue Wunschliste von Sachsens Kommunen: Kann das Land bis 2029 auf „kostentreibende Vorschriften“ verzichten?

Nach den Landräten wendet sich nun auch der Städte- und Gemeindetag mit einem Forderungskatalog an die Landespolitik. Was davon ist erfüllbar - und was eher nicht?

In fünf Wochen soll der Landtag den überfälligen Doppelhaushalt für 2025/26 verabschieden - wenn es nach dem bisherigen Zeitplan geht. Dass der Etat und der innersächsische Finanzausgleich „bis zum Sommer“ beschlossen werden, erwartet auch der Städte- und Gemeindetag (SSG). In einem Forderungskatalog, den Verbandspräsident Bert Wendsche... In fünf Wochen soll der Landtag den überfälligen Doppelhaushalt für 2025/26 verabschieden - wenn es nach dem bisherigen Zeitplan geht. Dass der Etat und der innersächsische Finanzausgleich „bis zum Sommer“ beschlossen werden, erwartet auch der Städte- und Gemeindetag (SSG). In einem Forderungskatalog, den Verbandspräsident Bert Wendsche...