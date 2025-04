Neue Zahlen: So viel kosten WG-Zimmer in sächsischen Studentenstädten

Eine Auswertung des Moses-Mendelssohn-Instituts gibt Auskunft über aktuelle Preise für WG-Zimmer in ganz Deutschland. Insgesamt liegt Sachsen noch unter dem Bundesdurchschnitt – die Unterschiede zwischen den einzelnen sächsischen Städten sind allerdings groß.

Die Preise für WG-Zimmer steigen in ganz Deutschland. In Sachsen ist Leipzig am meisten von dieser Entwicklung betroffen. Dort liegt der Durchschnittspreis für ein WG-Zimmer aktuell bei 405 Euro inklusive Nebenkosten - im Freistaat ist das der Spitzenwert. In Dresden muss mit Preisen um die 350 Euro im Durchschnitt gerechnet werden, in Chemnitz...