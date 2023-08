Neuer Untersuchungsausschuss zur Förderaffäre um Integrationsministerin Köpping?

Diese Vorlage scheint sich die AfD nicht entgehen zu lassen: Die Fraktion will nach Berichten über Fehler bei der Förderung von Integrationsprojekten eine Sondersitzung des Landtags durchsetzen. Und dabei muss es nicht bleiben.

In der Affäre um mögliche Verfehlungen bei der Förderung von Integrationsprojekten strebt die AfD eine Sondersitzung des Landtags an. Entsprechende Informationen der "Leipziger Volkszeitung" wurden am Freitag von einem Fraktionssprecher bestätigt. Nach dem Vorliegen des entsprechenden Dringlichkeitsantrags und der dafür erforderlichen...