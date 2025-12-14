Neuer Verkehrsverbund in Sachsen: Wird Bahnfahren im Großraum Chemnitz jetzt einfacher?

Im Januar geht ein einheitlicher ÖPNV-Verband von Görlitz bis kurz vor Freiberg an den Start. Das wird Vorteile für die Fahrgäste bringen - womöglich auch in Südwestsachsen.

Schaut man sich die Karte der Verkehrsverbünde in Deutschland an, so sieht man einen Flickenteppich. Über 60 verschiedene Verbundgebiete gibt es zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen. In Sachsen mit bislang fünf Verbünden und fünf unterschiedlichen Tarifsystemen wird die Kleinstaaterei jetzt ein ganzes Stück abgebaut: Zum...