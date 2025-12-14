MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Neuer Verkehrsverbund in Sachsen: Wird Bahnfahren im Großraum Chemnitz jetzt einfacher?

Eine S-Bahn des Verkehrsverbunds Oberelbe: Auch Südwestsachsen könnte von der ÖPNV-Fusion in Ostsachsen profitieren.
Eine S-Bahn des Verkehrsverbunds Oberelbe: Auch Südwestsachsen könnte von der ÖPNV-Fusion in Ostsachsen profitieren. Bild: Robert Michael/dpa
Eine S-Bahn des Verkehrsverbunds Oberelbe: Auch Südwestsachsen könnte von der ÖPNV-Fusion in Ostsachsen profitieren.
Eine S-Bahn des Verkehrsverbunds Oberelbe: Auch Südwestsachsen könnte von der ÖPNV-Fusion in Ostsachsen profitieren. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Neuer Verkehrsverbund in Sachsen: Wird Bahnfahren im Großraum Chemnitz jetzt einfacher?
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Januar geht ein einheitlicher ÖPNV-Verband von Görlitz bis kurz vor Freiberg an den Start. Das wird Vorteile für die Fahrgäste bringen - womöglich auch in Südwestsachsen.

Schaut man sich die Karte der Verkehrsverbünde in Deutschland an, so sieht man einen Flickenteppich. Über 60 verschiedene Verbundgebiete gibt es zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen. In Sachsen mit bislang fünf Verbünden und fünf unterschiedlichen Tarifsystemen wird die Kleinstaaterei jetzt ein ganzes Stück abgebaut: Zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
Von Oliver Hach
3 min.
14:16 Uhr
3 min.
Weg mit den Tarifgrenzen! Wie Chemnitz beim ÖPNV von Ostsachsen lernen sollte
Meinung
Redakteur
Mit Fahrrad in den Zug? Das scheitert beim Deutschlandticket zwischen Chemnitz und Dresden an den Tarifgrenzen.
Mit dem Deutschlandticket hat die Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde zum Teil ihren Schrecken verloren. Fusionen sind trotzdem sinnvoll - doch regionale Interessen dürfen nicht unter die Räder kommen.
Oliver Hach
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
04.12.2025
2 min.
Verkehrsverbünde in Ostsachsen wollen fusionieren
Die Verkehrsverbünde VVO und ZVON wollen zum 1. Januar 2026 zum neuen Verkehrsverbund Ostsachsen (ZVVO) fusionieren (Archivbild)
Ab 2026 wollen zwei große Verkehrsverbünde in Ostsachsen zusammenarbeiten. Was sich für Fahrgäste ändert und warum ein einheitliches Ticket geplant ist.
Mehr Artikel