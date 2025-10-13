Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Truppe soll auf 260.000 aktive Soldaten aufgestockt werden, dazu kommen dann noch 200.000 Reservisten.
Die Truppe soll auf 260.000 aktive Soldaten aufgestockt werden, dazu kommen dann noch 200.000 Reservisten. Bild: Archivfoto: Soeren Stache/dpa
Die Truppe soll auf 260.000 aktive Soldaten aufgestockt werden, dazu kommen dann noch 200.000 Reservisten.
Die Truppe soll auf 260.000 aktive Soldaten aufgestockt werden, dazu kommen dann noch 200.000 Reservisten. Bild: Archivfoto: Soeren Stache/dpa
Sachsen
Neuer Wehrdienst: Das kritisiert Sachsens Wirtschaft am Vorhaben der Bundesregierung
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die politischen Zeiten werden angespannter, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands wichtiger. Die Bundeswehr soll massiv aufgestockt werden. Dafür braucht es neue Soldaten. Wirtschaftsvertreter in Sachsen haben Sorgen.

Dresden.

Der neue Wehrdienst steht vor der Tür – nun meldet sich Sachsens Wirtschaft zu Wort. Und kritisiert ihn angesichts des herrschenden Fachkräftemangels.

Dieser könnte in den Augen von Wirtschaftsvertretern durch das von der schwarz-roten Bundesregierung geplante Wehrdienst-Modernisierungsgesetz noch verstärkt werden, wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet.

Verteidigungs- und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Gegenüber der Zeitung mahnte etwa Jörg Dittrich, Präsident der Dresdner Handwerkskammer (HWK), der neue Dienst dürfe nicht zum „massiven Eingriff in den Arbeits- und Fachkräftemarkt führen“. Die Grundausbildung solle so kurz wie möglich gehalten werden, so Dittrich. Grund: Bereits jetzt werde jede Fachkraft in den sächsischen Betrieben händeringend benötigt.

Derweil mahnt Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Leipziger HWK, zu „Entscheidungen mit Augenmaß“, welche eine Balance zwischen Verteidigungsfähigkeit einerseits und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit andererseits herstellen

Auch die Bauwirtschaft blickt in Sachen Wehrdienst auf den Fachkräftemangel: Auf 1000 Beschäftigte kämen derzeit 90 offene Stellen. Auch konjunkturell stehe man unter Druck, lässt der Bauindustrieverband Ost die LVZ wissen. Dennoch sei man sich bewusst, dass die Wehrfähigkeit Deutschlands eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. „Beide Herausforderungen müssen daher klug miteinander vereinbart werden, anstatt sie gegeneinander auszuspielen“, so Robert Momberg, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands Ost.

IHK-Chef: Ausbildung darf nicht unterbrochen werden

Aus den Reihen der Industrie- und Handelskammern (IHK) ist zu hören, dass der neue Wehrdienst jungen Menschen zur beruflichen Orientierung dienen soll. Man bringt etwa einen Zuschuss zum Führerschein ins Spiel. Und: Der Wehrdienst dürfe „auf keinen Fall“ die Ausbildung unterbrechen, fordert Dresdens IHK-Chef Lars Fiehler – der Wehrdienst solle deshalb erst nach der Ausbildung absolviert werden.

Das neue Wehrdienstmodell zielt darauf ab, die Bundeswehr durch freiwilligen Dienst auf 260.000 aktive (derzeit: 182.000) Soldaten und 200.000 Reservisten (aktuell: 100.000) aufzustocken, mit verpflichtender Erfassung und Musterung für Männer, um bei Bedarf (etwa im Spannungsfall) schnell mobilisieren zu können.

Das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz soll am 1. Januar 2026 in Kraft treten, mit verpflichtender Fragebogen-Erfassung ab 2026 und Musterung ab Juli 2027. Ein Zivildienst für Kriegsdienstverweigerer wird bei Reaktivierung der Wehrpflicht wieder eingeführt. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
24.09.2025
4 min.
Kosten zu hoch: Verzichtet Lufthansa auf Verbindungen zu Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden?
Sind Lufthansa-Maschinen künftig nicht mehr in Dresden und Leipzig/Halle zu sehen?
Schon lange sorgen die hohen Standortkosten deutscher Flughäfen für Zoff. Auch Sachsen steht auf der Streichliste. Nun schaltet sich der Boss von Lufthansa ein und warnt. Auch der BDL übt Kritik.
Patrick Hyslop
13.10.2025
2 min.
Fachkräftemangel im Handwerk: Grüne wollen Freiwilligenjahr zur Berufsorientierung
Ob Dachdecker, Tischler oder Raumausstatter: Mit einem Freiwilligen Handwerksjahr sollen Jugendliche Praxiseinblicke in Handwerksberufe bekommen können.
Freistaat und Betriebe sollen sich die Kosten für die Freiwilligen teilen. Die Spitzenverbände des Handwerks reagieren mit Skepsis.
Tobias Wolf
Mehr Artikel