Neuer Wehrdienst: Das kritisiert Sachsens Wirtschaft am Vorhaben der Bundesregierung

Die politischen Zeiten werden angespannter, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands wichtiger. Die Bundeswehr soll massiv aufgestockt werden. Dafür braucht es neue Soldaten. Wirtschaftsvertreter in Sachsen haben Sorgen.

Dresden. Der neue Wehrdienst steht vor der Tür – nun meldet sich Sachsens Wirtschaft zu Wort. Und kritisiert ihn angesichts des herrschenden Fachkräftemangels.

Dieser könnte in den Augen von Wirtschaftsvertretern durch das von der schwarz-roten Bundesregierung geplante Wehrdienst-Modernisierungsgesetz noch verstärkt werden, wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet.

Verteidigungs- und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Gegenüber der Zeitung mahnte etwa Jörg Dittrich, Präsident der Dresdner Handwerkskammer (HWK), der neue Dienst dürfe nicht zum „massiven Eingriff in den Arbeits- und Fachkräftemarkt führen“. Die Grundausbildung solle so kurz wie möglich gehalten werden, so Dittrich. Grund: Bereits jetzt werde jede Fachkraft in den sächsischen Betrieben händeringend benötigt.

Derweil mahnt Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Leipziger HWK, zu „Entscheidungen mit Augenmaß“, welche eine Balance zwischen Verteidigungsfähigkeit einerseits und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit andererseits herstellen

Auch die Bauwirtschaft blickt in Sachen Wehrdienst auf den Fachkräftemangel: Auf 1000 Beschäftigte kämen derzeit 90 offene Stellen. Auch konjunkturell stehe man unter Druck, lässt der Bauindustrieverband Ost die LVZ wissen. Dennoch sei man sich bewusst, dass die Wehrfähigkeit Deutschlands eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. „Beide Herausforderungen müssen daher klug miteinander vereinbart werden, anstatt sie gegeneinander auszuspielen“, so Robert Momberg, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands Ost.

IHK-Chef: Ausbildung darf nicht unterbrochen werden

Aus den Reihen der Industrie- und Handelskammern (IHK) ist zu hören, dass der neue Wehrdienst jungen Menschen zur beruflichen Orientierung dienen soll. Man bringt etwa einen Zuschuss zum Führerschein ins Spiel. Und: Der Wehrdienst dürfe „auf keinen Fall“ die Ausbildung unterbrechen, fordert Dresdens IHK-Chef Lars Fiehler – der Wehrdienst solle deshalb erst nach der Ausbildung absolviert werden.

Das neue Wehrdienstmodell zielt darauf ab, die Bundeswehr durch freiwilligen Dienst auf 260.000 aktive (derzeit: 182.000) Soldaten und 200.000 Reservisten (aktuell: 100.000) aufzustocken, mit verpflichtender Erfassung und Musterung für Männer, um bei Bedarf (etwa im Spannungsfall) schnell mobilisieren zu können.

Das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz soll am 1. Januar 2026 in Kraft treten, mit verpflichtender Fragebogen-Erfassung ab 2026 und Musterung ab Juli 2027. Ein Zivildienst für Kriegsdienstverweigerer wird bei Reaktivierung der Wehrpflicht wieder eingeführt. (phy)