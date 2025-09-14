„Nicht der Umgang mit dem schwer beeinträchtigten Kind ist schwierig“: Wie eine Pflegefamilie mit den Behörden kämpft

Weil jeder Schultag für ihr Kind Überforderung bedeutet, kämpft eine Pflegemutter seit fünf Jahren vor Gericht. Warum Kinder mit Fetalem Alkoholsyndrom oft missverstanden werden und welche Belastung die ständige Bürokratie für Pflegeeltern darstellt.

Als Katharina Metzner und ihr Mann im Sommer vor 14 Jahren Marie aus einem Krankenhaus bei Köln abholten, ahnten sie nicht, was auf sie zukommt. Sieben Kindern hatte Metzner schon kurzzeitig ein Zuhause gegeben. Auch für Marie, die eigentlich anders heißt, sollte es eine Zwischenlösung sein. Mit fünf Monaten hatte Marie schon viel erlebt. In...