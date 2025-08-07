NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben

Sachsen
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Seine Stimme bebte. Oft wurde sie leise. Bis er die Tränen nicht mehr halten konnte. Echte Reue vermochte man nur an einem der fünf Angeklagten im Terror-Prozess zu erkennen. Schon in den Anfangstagen des fünf Jahre währenden Gerichtsverfahrens hatte Carsten S. zum rechtsextremen Terror des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU)...
