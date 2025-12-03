NSU-Prozess gegen Susann E. in Dresden: Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken

Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.

Die Frau mit den langen dunklen Haaren kommt durch die Seitentür in den Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden. Sie lächelt ins Publikum, als sie in Handschellen zum Zeugenstand geführt wird. Verändert hat sich Beate Zschäpe kaum seit ihrem letzten öffentlichen Auftritt. Seit sie im Münchner Prozess zum Terror des...