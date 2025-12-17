MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Oberschullehrer in Sachsen werden künftig auch an der TU Chemnitz ausgebildet - und das nicht nur in Naturwissenschaften

Festakt mit Unterzeichnung zum Ausbau der Lehramtsausbildung an der TU Chemnitz: Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU/links), Rektor Gerd Strohmeier und Kultusminister Conrad Clemens (CDU/rechts).
Festakt mit Unterzeichnung zum Ausbau der Lehramtsausbildung an der TU Chemnitz: Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU/links), Rektor Gerd Strohmeier und Kultusminister Conrad Clemens (CDU/rechts). Bild: Falk Lange/SMWK
Lehramtsstudenten im niedersächsischen Hildesheim bei der Vorlesung zur „Einführung in die Schulpädagogik“.
Lehramtsstudenten im niedersächsischen Hildesheim bei der Vorlesung zur „Einführung in die Schulpädagogik“. Bild: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv
„Absolute Erfolgsstory“: TU-Chemnitz-Rektor Gerd Strohmeier.
„Absolute Erfolgsstory“: TU-Chemnitz-Rektor Gerd Strohmeier. Bild: Toni Söll/Archiv
Festakt mit Unterzeichnung zum Ausbau der Lehramtsausbildung an der TU Chemnitz: Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU/links), Rektor Gerd Strohmeier und Kultusminister Conrad Clemens (CDU/rechts).
Festakt mit Unterzeichnung zum Ausbau der Lehramtsausbildung an der TU Chemnitz: Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU/links), Rektor Gerd Strohmeier und Kultusminister Conrad Clemens (CDU/rechts). Bild: Falk Lange/SMWK
Lehramtsstudenten im niedersächsischen Hildesheim bei der Vorlesung zur „Einführung in die Schulpädagogik“.
Lehramtsstudenten im niedersächsischen Hildesheim bei der Vorlesung zur „Einführung in die Schulpädagogik“. Bild: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv
„Absolute Erfolgsstory“: TU-Chemnitz-Rektor Gerd Strohmeier.
„Absolute Erfolgsstory“: TU-Chemnitz-Rektor Gerd Strohmeier. Bild: Toni Söll/Archiv
Sachsen
Oberschullehrer in Sachsen werden künftig auch an der TU Chemnitz ausgebildet - und das nicht nur in Naturwissenschaften
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wiederbelebung der Lehramtsausbildung für Grundschulen vor zwölf Jahren gilt als Erfolg. Lässt dieser sich nun wiederholen?

Ab dem kommenden Wintersemester steigt die Technische Universität (TU) Chemnitz in die Lehramtsausbildung für Oberschulen ein. Für jährlich bis zu 60 Studienanfänger ist die Ausbildung in sechs Unterrichtsfächern möglich, wie aus der am Mittwoch von Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow, Kultusminister Conrad Clemens (beide CDU)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
09.12.2025
3 min.
„Traurigste Statistik Sachsens“: Gibt es im Schuljahr 2040/41 ein Viertel weniger Grundschüler?
Was bedeutet der Geburtenrückgang für Grundschüler, Lehrer und angehende Lehrer?
Die neueste Prognose aus Kamenz lässt aufhorchen. Was heißt das für Schulstandorte in kleineren Orten - und was für den künftigen Lehrerbedarf?
Tino Moritz
16:04 Uhr
2 min.
Neuer Studiengang für Oberschullehrer an der TU Chemnitz
Ab kommendem Oktober bietet die TU Chemnitz einen neuen Lehramtsstudiengang an. (Archivbild)
Bis zu 60 Studienanfänger können sich ab nächstem Oktober die neue Ausbildung starten. Die Region soll davon besonders profitieren.
Mehr Artikel