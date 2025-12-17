Oberschullehrer in Sachsen werden künftig auch an der TU Chemnitz ausgebildet - und das nicht nur in Naturwissenschaften

Sachsen
Die Wiederbelebung der Lehramtsausbildung für Grundschulen vor zwölf Jahren gilt als Erfolg. Lässt dieser sich nun wiederholen?
Ab dem kommenden Wintersemester steigt die Technische Universität (TU) Chemnitz in die Lehramtsausbildung für Oberschulen ein. Für jährlich bis zu 60 Studienanfänger ist die Ausbildung in sechs Unterrichtsfächern möglich, wie aus der am Mittwoch von Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow, Kultusminister Conrad Clemens (beide CDU)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.