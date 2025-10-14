Pflegereform: Köpping will Eigenanteil für Heime auf 1000 Euro deckeln

Fast 3000 Euro kostet ein Heimplatz monatlich im ersten Jahr. Die Pflegeversicherung übernimmt bisher nur den kleineren Teil. Das könnte sich mit dem Vorschlag ändern.

Sozialverbände fordern es seit Jahren, nun steht die Umkehrung der Zuzahlungsmodalitäten für Pflegebedürftige in stationären Heimen im Zwischenbericht zur geplanten Pflegereform der Bundesregierung. Die sächsische Sozialministerin Petra Köpping (SPD) stellte am Dienstag in Dresden zentrale Punkte der bisherigen Arbeit der... Sozialverbände fordern es seit Jahren, nun steht die Umkehrung der Zuzahlungsmodalitäten für Pflegebedürftige in stationären Heimen im Zwischenbericht zur geplanten Pflegereform der Bundesregierung. Die sächsische Sozialministerin Petra Köpping (SPD) stellte am Dienstag in Dresden zentrale Punkte der bisherigen Arbeit der...