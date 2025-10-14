Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stationäre Pflege in Heimen wird immer teurer - vor allem für die Betroffenen. Ein Vorschlag zur Pflegereform soll das ändern.
Stationäre Pflege in Heimen wird immer teurer - vor allem für die Betroffenen. Ein Vorschlag zur Pflegereform soll das ändern.
Sachsen
Pflegereform: Köpping will Eigenanteil für Heime auf 1000 Euro deckeln
Redakteur
Von Tobias Wolf
Fast 3000 Euro kostet ein Heimplatz monatlich im ersten Jahr. Die Pflegeversicherung übernimmt bisher nur den kleineren Teil. Das könnte sich mit dem Vorschlag ändern.

Sozialverbände fordern es seit Jahren, nun steht die Umkehrung der Zuzahlungsmodalitäten für Pflegebedürftige in stationären Heimen im Zwischenbericht zur geplanten Pflegereform der Bundesregierung. Die sächsische Sozialministerin Petra Köpping (SPD) stellte am Dienstag in Dresden zentrale Punkte der bisherigen Arbeit der...
