Mitte November wurde diese Waschmaschine sichergestellt, nun suchen Sachsens Ordnungshüter nach Hinweisen auf den Eigentümer.
Mitte November wurde diese Waschmaschine sichergestellt, nun suchen Sachsens Ordnungshüter nach Hinweisen auf den Eigentümer. Bild: Polizei Görlitz
Sachsen
Polizei in Sachsen will wissen: Ist das Ihre Waschmaschine?
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Nach einem kuriosen Vorfall im sächsischen Görlitz wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Görlitz.

Das erlebt die Polizei in Görlitz auch nicht alle Tage: Nachts bemerkten Beamte einen 38-Jährigen auf der Konsulstraße, der eine Waschmaschine bei sich hatte. Die Polizisten kontrollierten den Mann.

Woher die Maschine kam? Dazu machte der Deutsche widersprüchliche Angaben. Auch konnte er nicht nachweisen, dass die Maschine sein Eigentum war. Der Verdacht: Er könnte das Gerät gestohlen haben. Die Beamten stellten das Elektrogerät sicher.

Nach Angaben der Polizei geschah der kuriose Vorfall bereits am 14. November. Nun wenden sich die Ordnungshüter an die Öffentlichkeit: Wer erkennt seine Waschmaschine auf dem Foto wieder oder kann Angaben dazu machen, wem diese gehört?

Hinweise nehmen das Polizeirevier Görlitz (Tel. 03581/650-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (phy)

