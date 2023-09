Polizei löst Reichsbürgerparty im Kreis Görlitz auf - "Königreich" verlegt Feier nach Halsbrücke

Der selbst ernannte König Peter Fitzek und sein Gefolge wollten auf Schloss Bärwalde in der Lausitz feiern. Als die Gemeinde die Veranstaltung verbot, wichen die Teilnehmer auf das Kanzleilehngut bei Freiberg aus.

In den Loßnitzer Weg in Halsbrücke bogen am Samstagabend etliche Autos ein. Sie fuhren ans Ende der Sackgasse, vors Herrenhaus des Kanzleilehnguts. Das Privatgelände samt einem rund 120 Hektar großen Bauernhof wurde Ende Mai an einen Strohmann des "Königreichs Deutschland" verkauft, einer Reichsbürgervereinigung, die behauptet, ihren...