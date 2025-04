Polizei warnt: Falsche Handwerker in Sachsen unterwegs

Angebliche Handwerker haben ein Paar in Sachsen übertölpelt, einfach die Dachrinne heruntergerissen und für eine neue eine völlig überteuerte Forderung gestellt. Die Polizei warnt nun vor dieser Betrugsmasche.

Oderwitz.

Am Dienstagnachmittag klingelt es bei einem Rentnerehepaar in Oberoderwitz im Landkreis Görlitz. In gebrochenem Deutsch bietet ein angeblicher Handwerker seine Hilfe an. Die Dachrinne müsse unbedingt erneuert werden, sagt er - und bevor das Paar überhaupt auch nur reagieren kann, haben „Klempner Fritz“, wie er sich nennt, und seine drei Kollegen schon begonnen, in Windeseile die Dachrinnen vom Anbau des Hauses zu reißen. „Kostet nur 150 Euro“, sagt der Mann. Doch nach getaner Arbeit verlangt das Quartett plötzlich 1350 Euro.

Mit Inkasso und Polizei gedroht

Die falschen Handwerker schüchtern das Ehepaar ein, drohen ihm mit Inkasso und Polizei. Schließlich drängen die Betrüger die beiden dazu, sofort zum örtlichen Geldinstitut zu fahren, um den Betrag abzuheben. Zum Glück wird laut Polizei aber eine Nachbarin darauf aufmerksam und kommt dazu. Unbemerkt von der Drückerkolonne wird die Polizei alarmiert. Zum Schein fährt das Paar dann zwar zur Sparkasse. Dort wartet es aber auf die Polizei. Als die Gauner schließlich merken, dass die Rentner nicht zurückkommen, rauschen sie mit ihren blauen Mercedes-Transporter mit Berliner Kennzeichen davon. „Zurück blieben mehrere Meter Dachrinne sowie zwei Fallrohre in minderwertiger Qualität“, so die Polizei.

Polizei sucht weitere Zeugen und Opfer

Das Rentner-Ehepaar kann das Quartett gut beschreiben, die Nachbarin hat deren Fahrzeug fotografiert. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Betruges und bittet um Hinweise. Wer hat die Männer oder deren Kastenwagen gesehen? Wer hatte Kontakt mit ihnen und hat ähnliche Dienstleistungen in diesem Zusammenhang angeboten bekommen? Zeugen sollten sich an das Polizeirevier Zittau-Oberland unter der Rufnummer 03583 62 0 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

So schützen Sie sich vor Betrug

Polizeisprecher Kai Siebenäuger kennt diese Betrugsmasche, bei der falsche Handwerker Betroffenen überteuerte Dienstleistungen anbieten, nur zu gut. Er rät: „Lassen Sie sich nicht auf Handwerker ein, die ungefragt Dienstleistungen an der Haustür anbieten. Unterschreiben Sie einen Auftrag nur, wenn Sie alles verstanden haben. Verlangen Sie eine Rechnung und prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch ausgeführt wurden. Achten Sie auf eine rechtskonforme Rechnung mit Firmenangabe, Steuernummer und Rechnungsnummer.“ Niemand sei darüber hinaus verpflichtet, die Rechnung sofort zu begleichen, sagt Siebenäuger. „Auch die Drohung mit der Polizei oder einem Inkassounternehmen ist haltlos. Rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Sie bedroht werden. Holen Sie wenn möglich Nachbarn hinzu, die den Vorfall bezeugen und Sie bestärken können. Scheuen Sie sich nicht, Anzeige bei der Polizei gegen die Firma zu erstatten.“ (juerg)