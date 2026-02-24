MENÜ
Mit einem ähnlichen ProViDa- System zur Geschwindigkeitsmessung und Videoaufzeichnung im fließenden Verkehr wie auf diesem Foto haben Beamte der sächsischen Polizei jetzt einen Raser überführt.
Mit einem ähnlichen ProViDa- System zur Geschwindigkeitsmessung und Videoaufzeichnung im fließenden Verkehr wie auf diesem Foto haben Beamte der sächsischen Polizei jetzt einen Raser überführt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Raser auf Agra-Brücke: Mit 134 km/h durch die Baustelle
Redakteur
Von Jürgen Becker
Einen Raser hat die Polizei in Markkleeberg auf der Agra-Brücke erwischt. Ihm droht jetzt eine saftige Strafe.

Markkleeberg.

Die Beamten lagen goldrichtig: Als sie am Montag mit ihrem Zivilfahrzeug mit eingebautem Kamerasystem zur Geschwindigkeitsmessung und zur Videoaufzeichnung auf der Bundestraße 2 unterwegs waren, ging ihnen in Markkleeberg ein Raser ins Netz. Sie folgten dem bordeaux-metallic-farbenen Mercedes-Benz C 250 Kombi, der in Richtung Leipzig fuhr, und konnten gleich mehrere Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren. „Die höchste Überschreitung wurde auf der Agra-Brücke mit 134 km/h gemessen“, so Polizeisprecher Moritz Peters. „Erlaubt sind hier im Baustellenbereich 50 km/h.“

Drei Monate Fahrverbot und 700 Euro Bußgeld drohen

Die Polizisten stoppten daher den Mercedes - und erklärten dem rumänischen Fahrer, dass er nach Abzug der Toleranz 84 Stundenkilometer zu schnell war. Der 43-Jährige muss nun mit einem dreimonatigen Fahrverbot, 2 Punkten in Flensburg und 700 Euro Bußgeld rechnen. Die Bußgeldbehörde kann die Geldbuße nach Polizeiangaben aber auch verdoppeln, wenn sie von vorsätzlichem Handeln ausgeht. Davon wird in der Regel gesprochen, wenn jemand das Tempolimit deutlich erkennt und trotzdem so stark aufs Gas drückt - etwa bei einer sehr hohen Überschreitung in einer klar ausgeschilderten Baustelle. (juerg)

