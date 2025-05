Razzia gegen Reichsbürger in Halsbrücke: So funktionierte das „Königreich Deutschland“ und darum wurde es verboten

Peter Fitzek gelang es jahrelang, Menschen von seinem Phantasiestaat zu überzeugen. Sie kauften für ihn Immobilien und schenkten ihm Geld. Wie der Verfassungsschutz Sachsen das System erklärt.

Nach dem Verbot des Vereins „Königreich Deutschland“ durch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) haben am Dienstagmorgen Polizeibeamte in sieben Bundesländern Objekte der Reichsbürger-Gruppierung durchsucht. In Sachsen konzentrierten sich die Maßnahmen auf das Kanzleilehngut in Halsbrücke. Für den ehemaligen Biobauernhof bei...