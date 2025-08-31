Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Rechtsextremistin tritt Haft in Chemnitzer JVA nicht an – Fahndung nach Liebich läuft

Die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich, hier im Leopardenlook, wurde noch als Sven Liebich verurteilt und tauchte jetzt unter. Nun wird sie von den Behörden gesucht.
Die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich, hier im Leopardenlook, wurde noch als Sven Liebich verurteilt und tauchte jetzt unter. Nun wird sie von den Behörden gesucht. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Rechtsextremistin tritt Haft in Chemnitzer JVA nicht an – Fahndung nach Liebich läuft
Redakteur
Von DPA, Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag sollte die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ihre Gefängnisstrafe in der JVA Chemnitz antreten. Doch die noch als Sven Liebich verurteilte Person erschien nicht. Nun gibt es Kritik, auch am Vorgehen der Behörden.

Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden weiter nach der verurteilten Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich, die ihre Haft in der JVA Chemnitz nicht angetreten hat. Derzeit gebe es einen Vollstreckungshaftbefehl, der für das Bundesgebiet gelte, teilte die Staatsanwaltschaft Halle auf Anfrage mit. Auf der Plattform X wurde über einen Account unter...
