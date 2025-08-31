Rechtsextremistin tritt Haft in Chemnitzer JVA nicht an – Fahndung nach Liebich läuft

Sachsen
Am Freitag sollte die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ihre Gefängnisstrafe in der JVA Chemnitz antreten. Doch die noch als Sven Liebich verurteilte Person erschien nicht. Nun gibt es Kritik, auch am Vorgehen der Behörden.
Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden weiter nach der verurteilten Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich, die ihre Haft in der JVA Chemnitz nicht angetreten hat. Derzeit gebe es einen Vollstreckungshaftbefehl, der für das Bundesgebiet gelte, teilte die Staatsanwaltschaft Halle auf Anfrage mit. Auf der Plattform X wurde über einen Account unter...
