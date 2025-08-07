Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mit Schultüte und Ranzen gewappnet: Am Samstag stehen in Sachsen die Einschulungen an. Spielt das Wetter mit?
Mit Schultüte und Ranzen gewappnet: Am Samstag stehen in Sachsen die Einschulungen an. Spielt das Wetter mit? Bild: Canva
Sachsen
Regen oder Sonnenschein? So wird das Sachsen-Wetter am Schulanfangs-Wochenende
Redakteur
Von Patrick Hyslop
0:00 Anhören

Die Schultüten für Samstag stehen bereit, bald geht für zig Abc-Schützen in Sachsen die Schule los. Doch wie wird das Wetter am Wochenende? Wir haben die Antworten.

Chemnitz.

Am Samstag ist es so weit: In Sachsen starten die Abc-Schützen in den schulischen Ernst des Lebens. Doch spielt das Wetter am Wochenende mit? Die „Freie Presse“ hat beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgehakt.

Der Trend für die kommenden Tage sieht zusammengefasst so aus: Sachsen steht unter Hochdruckeinfluss. Uns erwarten bei warmen Temperaturen hier und da Wolkenfelder, Auflockerungen und Sonnenschein. Allerdings sind auch immer wieder örtlich Schauer oder Gewitter möglich, gibt DWD-Expertin Stefanie Kaminski zu bedenken.

Am Freitag Regen möglich

Am heutigen Donnerstag klettert das Thermometer auf sommerliche 25 bis 28 Grad, in der Nacht auf Freitag ziehen ein paar Wolkenfelder über uns hinweg. Die Temperaturen fallen dann auf Tiefstwerte bis 10 Grad.

Am Freitag zieht ein kleines Niederschlagsfeld von Westen her durch, es kann vormittags vereinzelt regnen. „Das wird aber nicht allzu viel sein“, so Kaminski. Spätestens in der zweiten Tageshälfte sollte es dann überwiegend trocken sein. Das Ganze dann bei Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad.

Das Wochenende wird sommerlich

Und der Samstag? Eltern und Großeltern dürfen beruhigt sein, der Schulanfang fällt wohl nicht ins Wasser, es bleibt überwiegend niederschlagsfrei. „Aber am Samstag und auch Sonntag haben wir eine geringe Schauer- und Gewitterneigung“, gibt Kaminski zu bedenken. Im Zweifelsfall gilt: Behalten Sie den Himmel im Auge, liebe Leser.

Was die Wochenend-Temperaturen anbelangt: Das Quecksilber klettert am Samstag auf 30 Grad, am Sonntag wird es bei 27 bis 29 Grad minimal kühler – aber nach wie vor sommerlich. Einschulungsfeierlichkeiten sollte also nichts im Wege stehen.

So wird es nächste Woche

Und wie geht‘s nach dem Wochenende weiter? „Ein stabiles Hochdruckgebiet ist nicht in Sicht“, so die DWD-Expertin. „Da könnten wir durchaus nochmals wechselhafte Bedingungen haben.“ Stand jetzt sieht es jedoch nicht nach größeren Niederschlagsmengen aus. Aber: Schauer und Gewitter sind nicht ausgeschlossen.

Wie warm wird es kommende Woche? Die Höchstwerte pendeln sich wohl bei 20 bis 25 Grad ein, auch ein Ausschlag in Richtung 30 Grad ist mal möglich. „Das wird sich dann aber erst noch zeigen.“ (phy)

