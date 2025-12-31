MENÜ
  • Rohstoff-Versorgung in Europa: Wismut bringt sich wieder für aktive Bergbauprojekte in Stellung

Die bundeseigene Wismut GmbH kümmert sich um Hinterlassenschaften des Uranbergbaus. Nun will sie auch in der künftigen Rohstoffversorgung eine größere Rolle spielen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Sachsen
Rohstoff-Versorgung in Europa: Wismut bringt sich wieder für aktive Bergbauprojekte in Stellung
Redakteur
Von Frank Hommel
Die Sanierung des Uranbergbaus im Erzgebirge und darüber hinaus ist fast fertig. Manche Hinterlassenschaften bleiben auf ewig Baustellen. Die Wismut sieht sich gerüstet für mehr.

Die bundeseigene Wismut GmbH, die sich im gesetzlichen Auftrag um die Hinterlassenschaften des Uranbergbaus kümmert, will künftig wieder im aktiven Bergbau mitmischen. Dafür warb Michael Paul, technischer Geschäftsführer des Unternehmens, bei einem Besuch von Stefan Rouenhoff (CDU), Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, am...
