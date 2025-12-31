Rohstoff-Versorgung in Europa: Wismut bringt sich wieder für aktive Bergbauprojekte in Stellung

Sachsen
Die Sanierung des Uranbergbaus im Erzgebirge und darüber hinaus ist fast fertig. Manche Hinterlassenschaften bleiben auf ewig Baustellen. Die Wismut sieht sich gerüstet für mehr.
Die bundeseigene Wismut GmbH, die sich im gesetzlichen Auftrag um die Hinterlassenschaften des Uranbergbaus kümmert, will künftig wieder im aktiven Bergbau mitmischen. Dafür warb Michael Paul, technischer Geschäftsführer des Unternehmens, bei einem Besuch von Stefan Rouenhoff (CDU), Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, am...
