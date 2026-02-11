MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Rohstoffe: Unter diesem Dorf im Vogtland lauert ein Milliardenschatz – nur wann wird er gehoben?

Bohrungen an der Zinn-Lagerstätte in Gottesberg. Die Vorkommen sind nach neuesten Erkenntnissen weit ergiebiger als gedacht.
Bohrungen an der Zinn-Lagerstätte in Gottesberg. Die Vorkommen sind nach neuesten Erkenntnissen weit ergiebiger als gedacht. Bild: Saxore Bergbau
Der Aschberg ist nah – und Tschechien auch: Das Örtchen Gottesberg im Vogtland.
Der Aschberg ist nah – und Tschechien auch: Das Örtchen Gottesberg im Vogtland. Bild: Helmut Schneider/Archiv
„Das eigentlich spannende ist das Gallium“: Saxore-Chef Matthias Faust.
„Das eigentlich spannende ist das Gallium“: Saxore-Chef Matthias Faust. Bild: Saxore Bergbau GmbH
Die Geierbinge gehört zu den Zeugnissen früheren Bergbaus bei Gottesberg. Werden irgendwann neue hinzukommen?
Die Geierbinge gehört zu den Zeugnissen früheren Bergbaus bei Gottesberg. Werden irgendwann neue hinzukommen? Bild: Helmut Schneider/Archiv
Bohrungen an der Zinn-Lagerstätte in Gottesberg. Die Vorkommen sind nach neuesten Erkenntnissen weit ergiebiger als gedacht.
Bohrungen an der Zinn-Lagerstätte in Gottesberg. Die Vorkommen sind nach neuesten Erkenntnissen weit ergiebiger als gedacht. Bild: Saxore Bergbau
Der Aschberg ist nah – und Tschechien auch: Das Örtchen Gottesberg im Vogtland.
Der Aschberg ist nah – und Tschechien auch: Das Örtchen Gottesberg im Vogtland. Bild: Helmut Schneider/Archiv
„Das eigentlich spannende ist das Gallium“: Saxore-Chef Matthias Faust.
„Das eigentlich spannende ist das Gallium“: Saxore-Chef Matthias Faust. Bild: Saxore Bergbau GmbH
Die Geierbinge gehört zu den Zeugnissen früheren Bergbaus bei Gottesberg. Werden irgendwann neue hinzukommen?
Die Geierbinge gehört zu den Zeugnissen früheren Bergbaus bei Gottesberg. Werden irgendwann neue hinzukommen? Bild: Helmut Schneider/Archiv
Sachsen
Rohstoffe: Unter diesem Dorf im Vogtland lauert ein Milliardenschatz – nur wann wird er gehoben?
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei jüngsten Bohrungen in seiner Lagerstätte im Vogtland stößt die Freiberger Saxore Bergbau GmbH auf deutlich mehr Zinn als zuletzt erwartet. Und auf ein Metall, das bislang fast nur aus China kommt.

Im Obergeschoss des früheren Postamts in Freiberg sitzt eine kleine Firma, die eines der aussichtsreichsten Bergbau-Projekte des Freistaats betreut. Saxore Bergbau GmbH, so heißt das Unternehmen. Eine Tochter des britischen Bergbau-Entwicklern First Tin. Der Name Saxore ist ein Kunstbegriff aus den englischen Begriffen „Saxony“ für Sachsen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
29.12.2025
5 min.
„Das Wasser wird danach sauberer sein als heute“: Freiberger Bergbau-Investor vertieft seine Pläne fürs Erzgebirge
„Wir wollen keine bleibenden Spuren hinterlassen:“ Mitarbeiter einer Bohrfirma, im Einsatz für Saxore Bergbau am Fichtelberg im Jahr 2023.
Die Saxore Bergbau GmbH will nahe des Fichtelberg-Massivs Zinn, Indium und Germanium fördern. Nun hat es detaillierte Planungen zum Umgang mit Wasser vorgelegt. Bürger vor Ort bleiben skeptisch.
Frank Hommel
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
27.01.2026
5 min.
Lithiumabbau im Erzgebirge: Zwei Projekte, viele Hürden
Aus dem Festgestein unter dem Altenberger Ortsteil Zinnwald will das Unternehmen Zinnwald Lithium die seltene Erde für Smartphones und E-Autos gewinnen. (Archivbild)
Tschechien setzt beim Lithiumabbau auf staatliche Förderung, Sachsen wartet noch auf ein klares Signal aus Brüssel. Welche Hürden und Chancen gibt es für die Projekte in der Region?
Mehr Artikel