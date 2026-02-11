Rohstoffe: Unter diesem Dorf im Vogtland lauert ein Milliardenschatz – nur wann wird er gehoben?

Sachsen
Bei jüngsten Bohrungen in seiner Lagerstätte im Vogtland stößt die Freiberger Saxore Bergbau GmbH auf deutlich mehr Zinn als zuletzt erwartet. Und auf ein Metall, das bislang fast nur aus China kommt.
Im Obergeschoss des früheren Postamts in Freiberg sitzt eine kleine Firma, die eines der aussichtsreichsten Bergbau-Projekte des Freistaats betreut. Saxore Bergbau GmbH, so heißt das Unternehmen. Eine Tochter des britischen Bergbau-Entwicklern First Tin. Der Name Saxore ist ein Kunstbegriff aus den englischen Begriffen „Saxony“ für Sachsen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.