MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Täglich werden in Deutschland an jedem Werktag rund 15.000 Blutspenden gebraucht, um alle Patienten versorgen zu können.
Täglich werden in Deutschland an jedem Werktag rund 15.000 Blutspenden gebraucht, um alle Patienten versorgen zu können. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Täglich werden in Deutschland an jedem Werktag rund 15.000 Blutspenden gebraucht, um alle Patienten versorgen zu können.
Täglich werden in Deutschland an jedem Werktag rund 15.000 Blutspenden gebraucht, um alle Patienten versorgen zu können. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Sachsen
Rotes Kreuz schlägt Alarm: Blutreserven in Sachsen gehen aus
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Sachsen, Berlin und Brandenburg fehlt Blut. Darum ist die Lage gerade besonders ernst.

Chemnitz.

Blut lässt sich nicht künstlich herstellen. Krankenhäuser sind deshalb jeden Tag auf Blutpräparate angewiesen, die aus den Blutspenden gewonnen werden – für Unfallopfer, bei Operationen, für Menschen mit schweren Erkrankungen oder regelmäßigem Transfusionsbedarf aufgrund chronischer Krankheiten. Blutpräparate sind nur begrenzt haltbar, teilweise nur wenige Tage. Das bedeutet: Für eine lückenlose Blutversorgung muss kontinuierlich Blut gespendet werden. Täglich werden in Deutschland an jedem Werktag rund 15.000 Blutspenden gebraucht, um alle Patienten versorgen zu können. Doch die Vorräte gehen zurück, reichen laut Deutschem Roten Kreuz (DRK) nur noch für eine kurze Zeit.

Rotes Kreuz: Die Lage ist ernst

Das Winterwetter, Feiertage, die Urlaubs- und die Infektionswelle haben zu einem erheblichen Einbruch auch bei den Blutspenden in Sachsen sowie in Berlin und Brandenburg geführt. „Die aktuelle Versorgungslage mit Blutpräparaten ist angespannt und droht sich weiter zu verschärfen“, sagt Kerstin Schweiger vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. „Die Lage ist ernst“. Der Grund: In den vergangenen zwei Wochen mussten einige Blutspendetermine aufgrund von Schnee und Eis kurzfristig abgesagt werden - oder sie waren aus dem gleichen Grund deutlich schlechter besucht als üblich. Hinzu kommt eine starke Grippe- und Erkältungswelle. Menschen, die krank sind, dürfen nicht Blut spenden - und wer Antibiotika genommen hat, muss ohnehin vier Wochen aussetzen.

Bestände reichen nur noch für ein bis zwei Tage

„Bereits zu Jahresbeginn war das Spendenaufkommen deutlich zu niedrig, unter anderem durch Feiertage und reduzierte Terminangebote“, sagt Kerstin Schweiger. „Die Folgen sind spürbar: Die Vorräte gehen zurück, die Lagerreichweiten schrumpfen und liegen aktuell bei nur noch etwa ein bis zwei Tagen.“ Bei der Blutgruppe Null Rhesus positiv und Null Rhesus negativ seien die Bestände derzeit am niedrigsten. „Blutspenden lassen sich nicht aufschieben. Was heute nicht gespendet wird, fehlt morgen in den Kliniken.“

Leipziger Blutbank-Direktor: Müssen uns mit eigener Kraft aus dieser Krisensituation ziehen

Das Rote Kreuz und die Blutbank am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) appellieren daher an alle gesunden Menschen, jetzt Blut zu spenden. „Nun ist ein perfekter Zeitpunkt für Erstspender, sich an der lebensrettenden und solidarischen Aktion zu beteiligen“, sagt Kerstin Schweiger. Besonders fehlt es derzeit laut UKL an Blutkonserven der Blutgruppe 0 Rhesus positiv. „Normalerweise unterstützen sich die Spendedienste deutschlandweit gegenseitig bei Engpässen. Das ist aktuell aber nicht möglich, weil es überall fehlt“, sagt Reinhard Henschler, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin am UKL. „Wir müssen uns daher mit eigener Kraft aus dieser Krisensituation ziehen.“

Wer darf Blut spenden?

Blut spenden dürfen alle gesunden Menschen, die mindestens 18 Jahre alte sind. Männer dürfen bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von zwölf Monaten. Zwischen zwei Spenden müssen mindestens acht Wochen liegen. Am Spendentermin wird bei einer ärztlichen Voruntersuchung die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell geprüft. Wer spenden will, kann sich seinen Wunschtermin online reservieren. Am Tag der Spende sollte er reichlich trinken, rät das DRK. Alkohol ist aber tabu. Vor Ort muss er sich dann anmelden, seinen Personalausweis vorlegen und einen medizinischen Fragebogen ausfüllen. Nach einem kurzen ärztlichen Gespräch und einer kleinen Laborkontrolle werden ihm rund 500 Milliliter Blut abgenommen. Das dauert nur 8 bis 12 Minuten. Anschließend ist eine Ruhepause obligatorisch - und es gibt einen kleinen Imbiss.

Alle DRK-Blutspende-Termine in Sachsen sind zu finden unter www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/ oder über die kostenfreie Telefon-Hotline 0800 11 949 11 zu erfragen. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.01.2026
2 min.
Winterwetter und Infekte lassen Blutspenden einbrechen
Winterwetter und Infekte lassen Blutspenden in Sachsen und Berlin/Brandenburg einbrechen. (Symbolbild)
Wegen Schnee, Glätte und Infekten sinkt die Zahl der Blutspenden in Sachsen, Berlin und Brandenburg deutlich. Warum der Engpass besonders kritisch ist.
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
11.01.2026
1 min.
Winterwetter sorgt für Blut-Engpass am Uniklinikum Leipzig
Winterwetter und Erkältungswelle führen zu Blut-Engpass am Uniklinikum Leipzig. (Symbolbild)
Eisiges Wetter und Erkältungswelle bremsen die Blutspender aus: Warum jetzt jede Blutspende in Leipzig zählt – und welche Blutgruppe besonders dringend gebraucht wird.
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
Mehr Artikel