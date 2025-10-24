Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rückruf für Matjes- und Heringsfilets bei Edeka, Rewe & Co.: Schwangere sollten besonders aufpassen

Herings- und Matjesfilets mit Bratkartoffeln kommen in vielen Haushalten in Deutschland regelmäßig auf den Tisch. Bestimmte Erzeugnisse sind jetzt aber von einem Rückruf betroffen.
Herings- und Matjesfilets mit Bratkartoffeln kommen in vielen Haushalten in Deutschland regelmäßig auf den Tisch. Bestimmte Erzeugnisse sind jetzt aber von einem Rückruf betroffen. Bild: Symbolfoto/ IMAGO/Zoonar
Herings- und Matjesfilets mit Bratkartoffeln kommen in vielen Haushalten in Deutschland regelmäßig auf den Tisch. Bestimmte Erzeugnisse sind jetzt aber von einem Rückruf betroffen.
Herings- und Matjesfilets mit Bratkartoffeln kommen in vielen Haushalten in Deutschland regelmäßig auf den Tisch. Bestimmte Erzeugnisse sind jetzt aber von einem Rückruf betroffen. Bild: Symbolfoto/ IMAGO/Zoonar
Sachsen
Rückruf für Matjes- und Heringsfilets bei Edeka, Rewe & Co.: Schwangere sollten besonders aufpassen
Von Jürgen Becker
Der Hersteller Ostsee Fisch ruft zahlreiche Matjes- und Heringsfilets-Produkte zurück, die auch in Sachsen bei Edeka, Rewe und Globus verkauft worden sind. Vom Verzehr wird abgeraten. Vor allem schwangere Frauen sollten aufpassen.

Chemnitz/Bentwisch.

Wer in den letzten Wochen Fisch-Produkte gekauft hat, sollte seine Vorräte kontrollieren: Die Ostsee Fisch GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG aus Bentwisch hat einen großflächigen Rückruf gestartet. Betroffen sind zahlreiche Fischerzeugnisse der Marken Ostsee Fisch, Rügen Fisch und Saßnitz Fisch. Möglicherweise sind diese Produkte mit einem Bakterium kontaminiert.

Schwangere sollten besonders vorsichtig sein

Dabei handelt es sich um Listerien-Bakterien. Der Verzehr dieser Produkte kann daher laut Hersteller zu einer Erkrankung führen, die meist innerhalb von 14 Tagen nach der Infektion mit Durchfall und Fieber einhergeht. „Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln“, heißt es in der Begründung zu dem Rückruf. „Bei Schwangeren kann, sogar ohne Symptome, das ungeborene Kind geschädigt werden.“ Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten daher einen Arzt aufsuchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinweisen. Schwangere, die dieses Lebensmittel gegessen haben, sollten sich auch ohne Symptome in ärztliche Behandlung begeben und sich beraten lassen. Andere Personen ohne Symptome müssen jedoch nichts unternehmen.

Diese Fischerzeugnisse sind betroffen

Die betroffenen Produkte sind laut Hersteller in Sachsen unter anderem bei Rewe, Edeka, Globus und Netto verkauft worden. Nach Unternehmensangaben handelt es sich dabei um acht Fischerzeugnisse, die vorsorglich aus dem Verkehr gezogen werden:

  • Ostsee Fisch Feine Heringsfilets nach Matjesart (300 Gramm/EAN 4013276160008)
  • Ostsee Fisch Edle Matjesfilet (150 Gramm/EAN 4013276160022)
  • Ostsee Fisch Kräutermatjes (150 Gramm/EAN 4013276160039)
  • Ostsee Fisch Räuchermatjesfilet (150 Gramm/EAN 4013276160046)
  • Rügen Fisch Räuchermatjesfilet (250 Gramm/EAN 4012839620256)
  • Saßnitz Fisch Edler Rügen Matjes Nordischer Art (300 Gramm/ (EAN 4013710740032)
  • Saßnitz Fisch Kräuter Matjes nach Rügen Art (250 Gramm/EAN 4013710750093)
  • Saßnitz Fisch Rauch Matjes Nordischer Art (250 Gramm/EAN 4013710760092).

Dabei geht es um Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 23.10.2025, 06.11.2025, 13.11.2025, 20.11.2025 und 27.11.2025. Die Mindesthaltbarkeitsdaten sind auf den Rückseiten der Verpackung zu finden. EAN steht für European Article Number und ist eine weltweit eindeutige Artikelnummer, durch den Produkte über den Barcode eindeutig identifiziert werden können.

Bei Rückgabe wird Kaufpreis erstattet

Verbraucher können die betroffenen Produkte gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises an das Verkaufsgeschäft zurückzugeben. Eine Kontaktaufnahme ist über www.ostseefisch.de/kontakt mit dem Hersteller möglich. (juerg)

