„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.

Dresden. Wenn ein Minister einmal rast, sorgt das für Aufsehen. Wenn er mehrmals deutlich zu schnell war und seinen Führerschein abgeben musste, erntet er dafür Empörung. So geht es nun Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU).

Der 42-Jährige war – anders als bisher bekannt – nicht nur im September 2023 in einer 30er-Zone mit über 80 km/h geblitzt worden, sondern bereits mehrmals mit zu hohem Tempo unterwegs gewesen.

Bereits 2020 musste er seinen „Lappen“ abgeben, weil er in Flensburg zu viele Punkte gesammelt hatte. Auch im vergangenen Jahr kassierte er einen Monat Fahrverbot. Grund: Auf der A 13 war statt der erlaubten 100 Stundenkilometer mit 140 unterwegs.

Von Ironie bis Wut: So reagieren die Nutzer

Im Netz sorgten die jüngsten Medienberichte über Sachsens „Bleifuß-Minister“ erwartungsgemäß für Gesprächsstoff und Empörung.

„Genau das richtige Vorbild für die Schüler“, kommentierte ein User auf Facebook ironisch. Ähnlich ein anderer Nutzer: „Großes Vorbild als Minister.“ Ein weiterer merkte süffisant an: „Im Dienst wird er ja nun hoffentlich einen Chauffeur haben.“

Ein anderer ist sichtlich erbost, fordert: „Bei der Aktenlage sollte die Behörde ja regelrecht gezwungen sein, die Fahreignung infrage zu stellen!“ Ein anderer fragt schlicht: „Rücktritt?!“ Den Gedanken hegt auch ein weiterer Nutzer: „Rücktritt sollte seine einzige Option sein!“

Während mancher an mögliche Folgen von zu schnellem Fahren denkt („Genau solche Menschen fahren Kinder und Tiere über den Haufen“), versuchen sich andere in Humor: „Wenn die Politik kein Tempo macht, sind auch alle unzufrieden.“

Der gescholtene CDU-Mann Clemens steht derweil für seinen massiven Tempoverstoß Ende September 2023 wohl im Januar vor Gericht. Wie auch immer der Prozess ausgeht: Auch danach dürfte im Netz wieder emotional debattiert werden. (phy)