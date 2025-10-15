Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen

Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.

Sachsen will von den Milliarden-Investitionen des Bundes in die Landesverteidigung profitieren. Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) wirbt mit Blick auf die Rüstungsindustrie um eine offene und differenzierte Debatte mit Weitblick. Neben Neuansiedlungen stünde auch die Werbung um Aufträge für bestehende Unternehmen im Fokus der... Sachsen will von den Milliarden-Investitionen des Bundes in die Landesverteidigung profitieren. Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) wirbt mit Blick auf die Rüstungsindustrie um eine offene und differenzierte Debatte mit Weitblick. Neben Neuansiedlungen stünde auch die Werbung um Aufträge für bestehende Unternehmen im Fokus der...