Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen

Sachsen
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Sachsen will von den Milliarden-Investitionen des Bundes in die Landesverteidigung profitieren. Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) wirbt mit Blick auf die Rüstungsindustrie um eine offene und differenzierte Debatte mit Weitblick. Neben Neuansiedlungen stünde auch die Werbung um Aufträge für bestehende Unternehmen im Fokus der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.