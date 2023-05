Sachsen: AfD-Kampagne gegen angeblichen "Genderwahn" an Schulen

Gut 15 Monate vor der nächsten Landtagswahl in Sachsen will die AfD-Fraktion vor Schulen vor einem angeblichen "Genderwahn im Stundenplan" warnen. Ihr Fraktionsvize Rolf Weigand sprach bei der Vorstellung am Mittwoch in Dresden von einer "provokanten Kampagne", die "ab Ende Mai, Anfang Juni" im Freistaat sichtbar sein werde.