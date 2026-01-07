Sachsen aufgepasst: Am Freitag drohen Schnee, Eisregen und unpassierbare Straßen

An den Dauerfrost hat man sich in Sachsen fast gewöhnt. Doch nun dreht der Winter richtig auf. Am Freitag müssen Autofahrer vorsichtig sein. Wie geht es danach weiter?

Chemnitz. Der Winter hat Europa im eisigen Griff. Züge, Busse und Heizungen fallen auf dem Kontinent aus.

Während der Fluggesellschaft KLM auf dem Amsterdamer Airport Schiphol das Enteisungsmittel für die Flieger ausgeht, abertausende Berliner nach einem mutmaßlich linksextremen Anschlag ohne Strom und Heizung auskommen müssen und Bewohner in Spanien aufgrund mangelnder Isolierung bibbern, gibt es aber auch noch warme Flecken in Europa.

Auf den Kanaren hat es tagsüber angenehme 17 Grad, in Bulgarien gar bis zu 19 Grad Celsius. Dürfen sich auch die Menschen in Sachsen auf milderes Wetter freuen oder bleibt es frostig?

Nachfrage bei Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Und so viel sei gleich vorweg verraten: Es wird zwar am Freitag etwas milder, das bringt aber Probleme mit sich. Insbesondere für Autofahrer. Doch der Reihe nach.

Wieder nachts zweistellige Minusgrade

Am heutigen Mittwoch steht uns im Freistaat ein Mix aus Sonne und Wolken ins Haus, dazu weht schwacher bis mäßiger Wind. Das ganze bei dauerfrostigen -3 bis -1 Grad Celsius. Die kommende Nacht wird verbreitet sternenklar, so Balders. Und damit erneut saukalt. „Verbreitet strenger Frost mit Temperaturen unter -10 Grad, im Bergland mit unter -15 Grad Celsius.“ Zur Erinnerung: Im erzgebirgischen Kühnhaide hatten die Menschen in der Nacht auf Dienstag erst mit Tiefstwerten von bis zu -23 Grad zu tun.

Der morgige Donnerstag zeigt sich dann eher wolkenverhangen. „Es gibt zwar einzelne Schneeschauer, die Mengen sind aber unkritisch“, beruhigt der DWD-Experte. Die Temperaturen bleiben mit -4 bis -1 Grad Celsius im Dauerfrostbereich. Im Bergland sind höchstens -5 Grad drin.

In der Nacht auf Freitag zieht dann ein Sturmtief über die Mitte Deutschlands hinweg. Zunächst bleibt es niederschlagsfrei. „Nach Mitternacht kommt dann der erste Niederschlag im Südwesten Sachsens an“, so Balders. Dort setzt Schneefall ein. „Da können dann innerhalb von fünf, sechs Stunden auch mal fünf bis örtlich zehn Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.“

Glatte und unpassierbare Straßen

Allerdings: Im Laufe des Vormittags geht der Schnee zunehmend in Regen über. Dann müssen insbesondere Fußgänger und Autofahrer aufpassen. Unterhalb von etwa 400 Metern droht gefrierender Regen – und somit Glättegefahr!

Dazu kommt dann noch starker Wind. Auch der nimmt ab der Nacht auf Freitag zu, erreicht im Tiefland um die 60 km/h, im Bergland sind Sturmböen möglich. Und starke Schneeverwehungen auf den Straßen.

Schnee, Schneeregen, gefrierender Regen, Windböen und Schneeverwehungen: Der Winter zeigt sich bei Höchsttemperaturen bis zu 3 Grad Celsius von seiner hässlichen Seite. Balders warnt vor Straßen, die vereinzelt nicht mehr passierbar sein könnten. „Gerade kleinere Orte könnten dann durchaus auch mal zugeweht sein mit Schnee.“

Der Dauerfrost bleibt

Doch die Plusgrade am Freitag bleiben nur ein kurzes, milderes Zwischenspiel. Danach kehrt die Kälte wieder zurück. Bei leichten Schneefällen sinken die Temperaturen am Samstag auf -4 bis 1 Grad Celsius.

Die Schneefälle ebben in der Nacht auf Sonntag allmählich ab, die Werte sinken verbreitet auf -12, im Bergland auf bis zu -18 Grad Celsius. Tagsüber steigt das Quecksilber höchstens auf bis zu -5 Grad.

Und danach? Ist dann wieder mildere Luft in Sicht oder bleibt Väterchen Frost? Die weitere Prognose sei noch mit Unsicherheiten behaftet, gibt der Meteorologe zu bedenken, jedoch: „Der Dauerfrost tagsüber bleibt. Und es werden wohl auch immer wieder mal Schneeschauer durchziehen.“ (phy)