Sachsen: Polizei stufte 2025 wieder mehr Orte als „gefährlich“ ein

Nach einem kurzen Rückgang ist die Anzahl wieder leicht gestiegen. Worauf die Klassifizierung beruht, bleibt geheim. Gilt ein Bereich als gefährlich, braucht die Polizei für Kontrollen keinen Anlass.

Die Anzahl der von der sächsischen Polizei als gefährlich klassifizierten Orte im Freistaat ist 2025 leicht gestiegen. Wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage Landtagsabgeordneten Valentin Lippmann (Grüne) hervorgeht, waren 39 Bereiche (2024:37) so eingestuft. Mit 22 lagen mehr als die Hälfte in Sachsens drei großen...