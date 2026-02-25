MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Hoch sorgt in den kommenden Tagen in Sachsen für frühlingshaftes Wetter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad Celsius - zur Freude der Krokusse.
Ein Hoch sorgt in den kommenden Tagen in Sachsen für frühlingshaftes Wetter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad Celsius - zur Freude der Krokusse. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Ein Hoch sorgt in den kommenden Tagen in Sachsen für frühlingshaftes Wetter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad Celsius - zur Freude der Krokusse.
Ein Hoch sorgt in den kommenden Tagen in Sachsen für frühlingshaftes Wetter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad Celsius - zur Freude der Krokusse. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Sachsen
Sachsen-Wetter: Bis zu 20 Grad Celsius - vertreibt Hoch „Heiko“ den Winter?
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab dem heutigen Mittwoch sorgt Hoch „Heiko“ für sonniges Wetter im Freistaat. Doch bleibt uns der „Vor-Frühling“ erhalten oder kehrt der Winter nochmals zurück? Was der Wetterdienst dazu sagt.

Chemnitz.

Kältegeplagte Sachsen aufgepasst: Der Winter legt endlich eine Pause ein, stattdessen schaut der Frühling im Freistaat vorbei. Wer Sonne und milde Temperaturen will, kommt nun auf seine Kosten.

Das verrät Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig gegenüber der „Freien Presse“ am Mittwochmorgen. Grund dafür: Hoch „Heiko“. Dieses hat sich über Mittelosteuropa festgesetzt und beschert uns nun „ungewöhnlich milde Temperaturen für die nächsten Tage“.

Morgen 17 Grad, am Freitag noch mehr

Los geht‘s am heutigen Mittwoch: „Wir bekommen viel, viel Sonne ab, teilweise klettern die Werte schon auf 13 bis 15 Grad Celsius“, weiß Hickmann zu berichten. Nachts bleibt es überwiegend frostfrei. Wie übrigens auch die ganzen kommenden Nächte.

Auch am morgigen Donnerstag kann man nicht klagen: Dann strahlt über Sachsen – mit Ausnahme einiger weniger Schleierwolken – flächendeckend die Sonne. Das Quecksilber klettert noch ein Stückchen höher, auf dann bis zu 17 Grad Celsius.

Die ersten Schneeglöckchen sind derzeit bereits zu sehen.
Die ersten Schneeglöckchen sind derzeit bereits zu sehen. Bild: Katrin Requadt/dpa
Die ersten Schneeglöckchen sind derzeit bereits zu sehen.
Die ersten Schneeglöckchen sind derzeit bereits zu sehen. Bild: Katrin Requadt/dpa

„Und am Freitag setzen wir noch einen drauf“, kündigt die DWD-Expertin an. Bei viel Sonne und nur wenig Bewölkung herrschen dann verbreitet 18 bis 19 Grad Celsius – teils sind 20 Grad möglich. Da aber auch etwas Wind weht, warnt Hickmann all zu voreilige Vor-Frühlings-Fans jedoch: „Man sollte nicht gleich das T-Shirt auspacken.“

Am Wochenende wird‘s wieder kühler

Am Wochenende schwächt sich Heikos Hochdruckeinfluss leider schon wieder ab. Es bleibt zwar trocken, die Wolken nehmen aber deutlich zu. Am Samstag sind noch Höchstwerte von 16 Grad drin, am Sonntag 12 bis 13 Grad Celsius. „Wir kommen also wieder Richtung normale Werte“, so Hickmann. Bye, bye Vor-Frühling.

Und die kommende Woche? Da erwartet uns Stand jetzt ein stabiler Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken bei Werten um die 12 Grad Celsius. Zumindest ein bisschen frühlingshaft bleibt es. Die Expertin gibt zu bedenken: Noch sei es zu früh, um den Winter ganz abzuschreiben.

Rückkehr des Winters?

Apropos: In der übernächsten Woche, also ab dem 9. März, besteht die Möglichkeit, dass der Winter zurückkehrt. „Ein Wettermodell simuliert wieder eine Nordströmung – also wieder Wind aus Skandinavien. Und da liegt noch eisig kalte Luft.“ Aber sie gibt zu bedenken: Das ist nur ein Wettermodell von mehreren, in Stein gemeißelt ist da also nichts.

Und so könnte es auch sein, dass im März statt eisiger Luft aus dem Norden am Ende doch wieder warme Frühlingsluft ins Haus steht. All diejenigen, die von der Kälte die Nase voll haben, dürfte es freuen. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:50 Uhr
4 min.
Was Reinigungskräfte im Erzgebirge erleben: „Manche hinterlassen die Bäder wie die Schweine“
Sie sorgen im Erzgebirge für Sauberkeit: die Reinigungskräfte Cindy Tippmann, Linda Aßmann und Manuela Richter sowie Christel Themel (v. l.).
Ohne Reinigungskräfte würde der Alltag vieler Menschen im Erzgebirge stillstehen. Vier von ihnen erzählen von strengen Hygieneregeln, einsamen Senioren und der großen Verantwortung eines oft unsichtbaren Jobs.
Lara Lässig
19:02 Uhr
2 min.
Familie von "El Mencho" fordert Leiche des Drogenbosses
Die Leiche von "El Mencho" wurde nach seiner Tötung nach Mexiko-Stadt gebracht.
Nach dem Tod von "El Mencho" hat seine Familie offiziell die Herausgabe der Leiche beantragt. Die Behörden prüfen nun die Unterlagen.
14:15 Uhr
4 min.
Nach plötzlichem Tod von Medizinerin in Frankenberg: Wie geht es mit der Hausarztpraxis weiter?
Kondolenzbuch, Kerze und Blumen für die am Sonntag plötzlich verstorbene Medizinerin Dr. Franziska Seiß in der Gemeinschaftspraxis.
Nach dem plötzlichen Tod von Dr. Franziska Seiß blieb deren mit Dr. Brigitte Knüpfer betriebene Gemeinschaftspraxis einen Tag geschlossen. Müssen sich die Patienten nun einen neuen Hausarzt suchen?
Ingolf Rosendahl
19:04 Uhr
2 min.
Kommentar zu Kamikazedrohnen: Ende eines Sonderweges
Mitarbeiter der Firma Stark Defence demonstrieren in einem Waldstück in Bayern den Aufbau und Einsatz einer Kamikazedrohne vom Typ „Virtus“.
Die Bundeswehr wird künftig Kamikazedrohnen bekommen
Tobias Heimbach
31.01.2026
2 min.
Nach Frost-Wetter in Sachsen: Kommt in den Winterferien der Vorfrühling?
Das Winterwetter ist auch für die Tiere eine Herausforderung. Hier in Eichhörnchen bei der Futtersuche.
Kälte, Schnee und Glätte: Der Winter ist in diesem Jahr auch einer. Wie sieht es in den kommenden Tagen aus - und in den Winterferien? Hier die Vorhersage.
Patrick Hyslop
13:08 Uhr
3 min.
Erste Frühlingsgefühle bei 20 Grad und mehr
Frühlingshaftes Wetter kündigt sich schon vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März an.
Der Deutsche Wetterdienst erwartet sehr milde Temperaturen und Sonne – also nichts wie raus und Zeit im Freien verbringen. Denn das Ende der ungewöhnlich milden Phase ist bereits in Sicht.
Mehr Artikel