Sachsen-Wetter: Bis zu 20 Grad Celsius - vertreibt Hoch „Heiko“ den Winter?

Ab dem heutigen Mittwoch sorgt Hoch „Heiko“ für sonniges Wetter im Freistaat. Doch bleibt uns der „Vor-Frühling“ erhalten oder kehrt der Winter nochmals zurück? Was der Wetterdienst dazu sagt.

Chemnitz. Kältegeplagte Sachsen aufgepasst: Der Winter legt endlich eine Pause ein, stattdessen schaut der Frühling im Freistaat vorbei. Wer Sonne und milde Temperaturen will, kommt nun auf seine Kosten.

Das verrät Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig gegenüber der „Freien Presse“ am Mittwochmorgen. Grund dafür: Hoch „Heiko“. Dieses hat sich über Mittelosteuropa festgesetzt und beschert uns nun „ungewöhnlich milde Temperaturen für die nächsten Tage“.

Morgen 17 Grad, am Freitag noch mehr

Los geht‘s am heutigen Mittwoch: „Wir bekommen viel, viel Sonne ab, teilweise klettern die Werte schon auf 13 bis 15 Grad Celsius“, weiß Hickmann zu berichten. Nachts bleibt es überwiegend frostfrei. Wie übrigens auch die ganzen kommenden Nächte.

Auch am morgigen Donnerstag kann man nicht klagen: Dann strahlt über Sachsen – mit Ausnahme einiger weniger Schleierwolken – flächendeckend die Sonne. Das Quecksilber klettert noch ein Stückchen höher, auf dann bis zu 17 Grad Celsius.

Die ersten Schneeglöckchen sind derzeit bereits zu sehen. Bild: Katrin Requadt/dpa

„Und am Freitag setzen wir noch einen drauf“, kündigt die DWD-Expertin an. Bei viel Sonne und nur wenig Bewölkung herrschen dann verbreitet 18 bis 19 Grad Celsius – teils sind 20 Grad möglich. Da aber auch etwas Wind weht, warnt Hickmann all zu voreilige Vor-Frühlings-Fans jedoch: „Man sollte nicht gleich das T-Shirt auspacken.“

Am Wochenende wird‘s wieder kühler

Am Wochenende schwächt sich Heikos Hochdruckeinfluss leider schon wieder ab. Es bleibt zwar trocken, die Wolken nehmen aber deutlich zu. Am Samstag sind noch Höchstwerte von 16 Grad drin, am Sonntag 12 bis 13 Grad Celsius. „Wir kommen also wieder Richtung normale Werte“, so Hickmann. Bye, bye Vor-Frühling.

Und die kommende Woche? Da erwartet uns Stand jetzt ein stabiler Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken bei Werten um die 12 Grad Celsius. Zumindest ein bisschen frühlingshaft bleibt es. Die Expertin gibt zu bedenken: Noch sei es zu früh, um den Winter ganz abzuschreiben.

Rückkehr des Winters?

Apropos: In der übernächsten Woche, also ab dem 9. März, besteht die Möglichkeit, dass der Winter zurückkehrt. „Ein Wettermodell simuliert wieder eine Nordströmung – also wieder Wind aus Skandinavien. Und da liegt noch eisig kalte Luft.“ Aber sie gibt zu bedenken: Das ist nur ein Wettermodell von mehreren, in Stein gemeißelt ist da also nichts.

Und so könnte es auch sein, dass im März statt eisiger Luft aus dem Norden am Ende doch wieder warme Frühlingsluft ins Haus steht. All diejenigen, die von der Kälte die Nase voll haben, dürfte es freuen. (phy)