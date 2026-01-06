Sachsen
Bis zu 300 neue Jobs, 100 Millionen Euro Investition: Der Flugzeugbau kehrt nach Sachsen zurück. Die Deutsche Aircraft errichtet ein Werk in Schkeuditz. Doch warum ausgerechnet dort? Und braucht die Welt diese Propellermaschinen?
Noch rollen die Bagger und drehen sich die Kräne. Doch für Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ist es schon jetzt „eine unglaubliche unternehmerische Entscheidung“. Der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner sagt, die Deutsche Aircraft schreibe mit ihrer neuen Montagelinie für Propellermaschinen Geschichte . Und Götz...
