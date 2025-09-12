Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Sachsengespräche“ neu aufgelegt: Kretschmer-Kabinett tagt bald in Zwickau, Vogtland und dem Erzgebirge

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hier beim Bürgergespräch zum jüngsten Tag der Sachsen in Sebnitz.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hier beim Bürgergespräch zum jüngsten Tag der Sachsen in Sebnitz. Bild: Robert Michael/dpa
„Sachsengespräche“ neu aufgelegt: Kretschmer-Kabinett tagt bald in Zwickau, Vogtland und dem Erzgebirge
Von Tino Moritz
Die Landespolitiker wollen regelmäßig auch außerhalb von Dresden tagen – zusammen mit Bürgern vor Ort. Im September kommen sie nach Zwickau, um über die Automobilindustrie ins Gespräch zu kommen.

Gut ein Jahr nach der Landtagswahl geht Sachsens Landesregierung wieder auf Reisen. Üblicherweise tagt das Kabinett von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) jeden Dienstagvormittag in der Dresdner Staatskanzlei. In den nächsten Monaten sollen die Sitzungen regelmäßig auch außerhalb der Landeshauptstadt abgehalten und mit...
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:07 Uhr
1 min.
Ringen: Gelenau/Markneukirchen II landet Kantersieg gegen Hannover
Auch Erik Wagner (rechts) trug einen Sieg zum Gesamterfolg der WKG bei.
Am vierten Kampftag der Regionalliga Mitteldeutschland der Ringer hat die Wettkampfgemeinschaft mit dem klaren 33:2-Erfolg einen Sprung auf Rang 4 gemacht.
Jörg Richter
15.09.2025
3 min.
Infrastruktur-Sondervermögen: Warum Sachsens Ministerpräsident Kretschmer Erwartungen dämpft
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).
Wofür Sachsen die insgesamt 4,8 Milliarden Euro aus dem „Sondervermögen“ des Bundes verwenden darf, hängt von den Vorgaben des Bundes ab. Der Landtag meldet schon mal Nachbesserungsbedarf an.
Tino Moritz
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:10 Uhr
2 min.
Aufatmen beim EHV Aue: Für den Rückraum kehrt ein alter Bekannter ins Erzgebirge zurück
Mihkel Löpp (r.) kehrt als Verstärkung für den Rückraum überraschend zum EHV Aue zurück. Mobil ist er dank des Leihwagens, den Michael Lenzendorf vom Autohaus Keller übergab.
Die Personalnot beim Handball-Drittligisten ist groß. Sechs Spieler fehlen aktuell, darunter wichtige Stammkräfte. Nun ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht.
Anna Neef
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
