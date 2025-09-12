„Sachsengespräche“ neu aufgelegt: Kretschmer-Kabinett tagt bald in Zwickau, Vogtland und dem Erzgebirge

Sachsen
Die Landespolitiker wollen regelmäßig auch außerhalb von Dresden tagen – zusammen mit Bürgern vor Ort. Im September kommen sie nach Zwickau, um über die Automobilindustrie ins Gespräch zu kommen.
Gut ein Jahr nach der Landtagswahl geht Sachsens Landesregierung wieder auf Reisen. Üblicherweise tagt das Kabinett von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) jeden Dienstagvormittag in der Dresdner Staatskanzlei. In den nächsten Monaten sollen die Sitzungen regelmäßig auch außerhalb der Landeshauptstadt abgehalten und mit...
