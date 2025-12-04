Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Conrad Clemens (CDU) ist Kultusminister von Sachsen - und offenbar gerne zu flott unterwegs.
Conrad Clemens (CDU) ist Kultusminister von Sachsen - und offenbar gerne zu flott unterwegs. Bild: Jan Woitas/dpa
Conrad Clemens (CDU) ist Kultusminister von Sachsen - und offenbar gerne zu flott unterwegs.
Conrad Clemens (CDU) ist Kultusminister von Sachsen - und offenbar gerne zu flott unterwegs. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Sachsens „Bleifuß-Minister“? Conrad Clemens fuhr immer wieder zu schnell
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als der sächsische Kultusminister in einer 30er-Zone mit über 80 km/h geblitzt wurde, sorgte das für Aufsehen. Doch nun wird bekannt: Clemens wurde schon öfter erwischt, musste gar seinen Führerschein abgeben.

Dresden.

Ehe sich Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) voraussichtlich im Januar wegen Raserei vor Gericht verantworten muss, kommt heraus: Der 42-Jährige ist vor seiner Amtszeit bereits mehrmals mit zu hohem Tempo erwischt worden.

Rückblick: Ende September 2023 war Clemens – damals noch Staatssekretär und Bevollmächtigter des Freistaats Sachsen beim Bund – im ostsächsischen Krauschwitz an einer Seniorenresidenz geblitzt worden. Statt der erlaubten 30 Stundenkilometer war er mit 81 km/h unterwegs! Folge: zwei Monate Fahrverbot samt Bußgeld.

Staatsanwaltschaft lehnte Vorschlag des Gerichts ab

Das zuständige Amtsgericht Weißwasser warf ihm ein verbotenes Autorennen vor, der Anwalt des 42-Jährigen wies dies zurück. Clemens selbst räumte ein, zu flott unterwegs gewesen zu sein, sprach von einem Fehler.

Das Gericht schlug vor, das Verfahren gegen den 42-Jährigen einzustellen, wenn er 10.000 Euro Strafe zahlt und an einem Verkehrsaufbauseminar teilnimmt und Schülern Verkehrsunterricht gibt. Damit war wiederum die Staatsanwaltschaft nicht einverstanden.

Im Mai dieses Jahres hob der Landtag in Dresden die Immunität des Abgeordneten Clemens auf, der Weg für ein Strafverfahren war frei. Nun wird sich der Minister vor Gericht verantworten müssen.

Fahreignungsregister enthält mehrere Einträge

Doch noch ehe der Prozess beginnt, kommt heraus: Clemens war schon öfter in Radarfallen getappt. Laut einem Bericht der „Sächsischen Zeitung“ (SZ) enthält sein Fahreignungsregister allein in den Jahren 2023 und 2024 vier Einträge mit teils erheblichen Geschwindigkeitsübertretungen.

Bereits im Sommer 2020 sei Clemens der Führerschein entzogen worden, weil er acht oder mehr Punkte in Flensburg gesammelt habe. Nach der Teilnahme an einem Fahreignungsseminar habe er seinen „Lappen“ Ende 2021 wieder bekommen. Gegenüber der Zeitung wollte sich der „Bleifuß-Minister“ nicht äußern.

Laut SZ wurde Clemens wenige Wochen vor dem bislang bekannten Tempoverstoß bereits an derselben Stelle in Krauschwitz geblitzt. Damals habe er 26 km/h zu viel auf dem Tacho gehabt. Damit nicht genug: Auf der A 13 war der flotte Minister im Juni 2024 in einer 100er-Zone mit 140 Sachen unterwegs, kassierte dafür einen Monat Fahrverbot.

Zudem wurde bekannt: Nach dem Tempoverstoß vom September 2023 soll Clemens nach SZ-Angaben dem zuständigen Richter via X (ehemals Twitter) eine Direktnachricht geschickt haben, bestehend aus einem traurigen Smiley.

Auch dazu wollte sich der 42-Jährige nicht gegenüber der Zeitung äußern, verwies auf das laufende Verfahren. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:45 Uhr
1 min.
Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident
Hans-Joachim Watzke arbeitet bei der DFL künftig unter dem Titel Ligapräsident.
Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.
18.11.2025
5 min.
Wenn Sachsens Kultusminister erstmals seit zehn Jahren Rückgang des Unterrichtsausfalls vermeldet und dennoch Kritik erntet
Unterrichtsausfall bleibt an Sachsens Schulen ein Problem in Größenordnungen - auch wenn er nach Angaben des Kultusministeriums zu Schuljahresbeginn zurückging.
Mit verstärkten Abordnungen und reduzierten Ermäßigungsstunden wollte Conrad Clemens den Unterrichtsausfall mittelfristig halbieren. Wie fällt die erste Bilanz aus?
Tino Moritz
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
21.11.2025
2 min.
Clemens wegen Verkehrsdelikt vor Gericht?
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens soll wegen eines Verkehrsverstoßes voraussichtlich im Januar vor Gericht. (Archivbild)
Der sächsische Kultusminister Conrad Clemens hat sich möglicherweise wegen eines Verkehrsverstoßes vor Gericht zu verantworten. Der Landtag hob die Immunität des Abgeordneten schon im Mai auf.
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
Mehr Artikel