Sachsens „Bleifuß-Minister“? Conrad Clemens fuhr immer wieder zu schnell

Als der sächsische Kultusminister in einer 30er-Zone mit über 80 km/h geblitzt wurde, sorgte das für Aufsehen. Doch nun wird bekannt: Clemens wurde schon öfter erwischt, musste gar seinen Führerschein abgeben.

Dresden. Ehe sich Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) voraussichtlich im Januar wegen Raserei vor Gericht verantworten muss, kommt heraus: Der 42-Jährige ist vor seiner Amtszeit bereits mehrmals mit zu hohem Tempo erwischt worden.

Rückblick: Ende September 2023 war Clemens – damals noch Staatssekretär und Bevollmächtigter des Freistaats Sachsen beim Bund – im ostsächsischen Krauschwitz an einer Seniorenresidenz geblitzt worden. Statt der erlaubten 30 Stundenkilometer war er mit 81 km/h unterwegs! Folge: zwei Monate Fahrverbot samt Bußgeld.

Staatsanwaltschaft lehnte Vorschlag des Gerichts ab

Das zuständige Amtsgericht Weißwasser warf ihm ein verbotenes Autorennen vor, der Anwalt des 42-Jährigen wies dies zurück. Clemens selbst räumte ein, zu flott unterwegs gewesen zu sein, sprach von einem Fehler.

Das Gericht schlug vor, das Verfahren gegen den 42-Jährigen einzustellen, wenn er 10.000 Euro Strafe zahlt und an einem Verkehrsaufbauseminar teilnimmt und Schülern Verkehrsunterricht gibt. Damit war wiederum die Staatsanwaltschaft nicht einverstanden.

Im Mai dieses Jahres hob der Landtag in Dresden die Immunität des Abgeordneten Clemens auf, der Weg für ein Strafverfahren war frei. Nun wird sich der Minister vor Gericht verantworten müssen.

Fahreignungsregister enthält mehrere Einträge

Doch noch ehe der Prozess beginnt, kommt heraus: Clemens war schon öfter in Radarfallen getappt. Laut einem Bericht der „Sächsischen Zeitung“ (SZ) enthält sein Fahreignungsregister allein in den Jahren 2023 und 2024 vier Einträge mit teils erheblichen Geschwindigkeitsübertretungen.

Bereits im Sommer 2020 sei Clemens der Führerschein entzogen worden, weil er acht oder mehr Punkte in Flensburg gesammelt habe. Nach der Teilnahme an einem Fahreignungsseminar habe er seinen „Lappen“ Ende 2021 wieder bekommen. Gegenüber der Zeitung wollte sich der „Bleifuß-Minister“ nicht äußern.

Laut SZ wurde Clemens wenige Wochen vor dem bislang bekannten Tempoverstoß bereits an derselben Stelle in Krauschwitz geblitzt. Damals habe er 26 km/h zu viel auf dem Tacho gehabt. Damit nicht genug: Auf der A 13 war der flotte Minister im Juni 2024 in einer 100er-Zone mit 140 Sachen unterwegs, kassierte dafür einen Monat Fahrverbot.

Zudem wurde bekannt: Nach dem Tempoverstoß vom September 2023 soll Clemens nach SZ-Angaben dem zuständigen Richter via X (ehemals Twitter) eine Direktnachricht geschickt haben, bestehend aus einem traurigen Smiley.

Auch dazu wollte sich der 42-Jährige nicht gegenüber der Zeitung äußern, verwies auf das laufende Verfahren. (phy)