Sachsens engstes Nadelöhr: Unterwegs auf der Baustelle der Autobahn A 4 zwischen Wilsdruff und Nossen

Warum verwandelt sich Sachsens meistbefahrene Autobahn jedes Jahr neu in eine Baustelle? Warum dauert das so lange? Warum sind kaum Bauarbeiter zu sehen? Und wieso wird nicht nachts gearbeitet?

Es war kurz nach 6 Uhr morgens am 17. Juni, als der Fahrer eines Sattelzugs im Baustellenbereich auf der A 4 in Richtung Dresden bremste. Der Verkehr vor ihm war direkt nach der Anschlussstelle Wilsdruff ins Stocken geraten. Ein Kollege in einem nachfolgenden Lkw rechnete damit nicht. Er fuhr auf den Sattelzug auf, wurde schwer verletzt. Umgehend...