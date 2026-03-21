Sachsen
Das Netz der Geburtskliniken im Freistaat wird löchrig. Seit 1991 schlossen 37 Prozent aller Stationen. Sachsens Hebammenverband sucht nach Lösungen.
Die Anzahl der Geburtskliniken in Sachsen ist in den vergangenen 15 Jahren drastisch geschrumpft. Vom Statistischen Landesamt vorgelegte Zahlen zeigen einen Rückgang um mehr als ein Drittel, konkret um 37 Prozent. Seit 1991 wurden von damals 54 Häusern 20 geschlossen, sodass aktuell nur noch 34 Geburtskliniken übrigbleiben. Der Schwund geht...
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