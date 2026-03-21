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Fußabdruckcheck bei einem Neugeborenen in einer Geburtsklinik. Von solchen Stationen gibt es in Sachsen inzwischen über ein Drittel weniger als vor 15 Jahren.
Fußabdruckcheck bei einem Neugeborenen in einer Geburtsklinik. Von solchen Stationen gibt es in Sachsen inzwischen über ein Drittel weniger als vor 15 Jahren. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa
Fußabdruckcheck bei einem Neugeborenen in einer Geburtsklinik. Von solchen Stationen gibt es in Sachsen inzwischen über ein Drittel weniger als vor 15 Jahren.
Fußabdruckcheck bei einem Neugeborenen in einer Geburtsklinik. Von solchen Stationen gibt es in Sachsen inzwischen über ein Drittel weniger als vor 15 Jahren. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa
Sachsen
Sachsens Klinikschließungen: Weite Wege in den Kreißsaal
Redakteur
Von Jens Eumann
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Das Netz der Geburtskliniken im Freistaat wird löchrig. Seit 1991 schlossen 37 Prozent aller Stationen. Sachsens Hebammenverband sucht nach Lösungen.

Die Anzahl der Geburtskliniken in Sachsen ist in den vergangenen 15 Jahren drastisch geschrumpft. Vom Statistischen Landesamt vorgelegte Zahlen zeigen einen Rückgang um mehr als ein Drittel, konkret um 37 Prozent. Seit 1991 wurden von damals 54 Häusern 20 geschlossen, sodass aktuell nur noch 34 Geburtskliniken übrigbleiben. Der Schwund geht...
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