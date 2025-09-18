Sachsens Pressefotos des Jahres 2024: Das sind die Gewinner

Sachsen
Das Jahr 2024 hatte in Sachsen viele denkwürdige Momente zu bieten. Diese einzufangen ist die Aufgabe von Pressefotografen. Die besten Arbeiten wurden jetzt ausgezeichnet.
Die sächsischen Pressebilder des Jahres 2024 stehen fest. 39 Fotografinnen und Fotografen haben ihre Werke eingereicht, insgesamt standen 105 Bilder zur Auswahl. Die Sieger des vom sehen Sie in dieser Bildergalerie.
