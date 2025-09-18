Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Portraitfoto des Jahres: Schäfer Henry Seifert aus Trebsen bleibt weiterhin ein scharfer Wolfskritiker. Bei Schäfern liegen die Nerven blank. Der Wolf treibt sie um. Nachdem es wiederholt Angriffe auf Herden gab, fürchten sie um den ohnehin gebeutelten. Das Foto von Thomas Kube erschien in der Sächsischen Zeitung.
Sachsen
Sachsens Pressefotos des Jahres 2024: Das sind die Gewinner
Von FP
Das Jahr 2024 hatte in Sachsen viele denkwürdige Momente zu bieten. Diese einzufangen ist die Aufgabe von Pressefotografen. Die besten Arbeiten wurden jetzt ausgezeichnet.

Die sächsischen Pressebilder des Jahres 2024 stehen fest. 39 Fotografinnen und Fotografen haben ihre Werke eingereicht, insgesamt standen 105 Bilder zur Auswahl. Die Sieger des vom sehen Sie in dieser Bildergalerie.
