Sachsens Regierung verspricht der Wirtschaft Bürokratie-Entlastungspaket: „Wir haben knallharte Wahrheiten ausgesprochen“

Sachsen
Das hat es im Freistaat noch nicht oft gegeben: Die gesamte Staatsregierung hat mit Vertretern von Wirtschaft und Kommunen stundenlang beraten. Am Ende stehen Zusagen, teilweise mit Fälligkeitsdatum.
Viereinhalb Stunden ohne Pause - so lang saßen die „Allianz für Sachsen“ und das fast vollständige Kabinett Kretschmer am Freitagnachmittag zusammen. „Das war kein Kaffeekränzchen“, betonte Max Jankowsky, Präsident der IHK Chemnitz, danach gegenüber der „Freien Presse“: „Wir haben knallharte Wahrheiten ausgesprochen.“ Das...
