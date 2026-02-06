MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Sachsens Regierung verspricht der Wirtschaft Bürokratie-Entlastungspaket: „Wir haben knallharte Wahrheiten ausgesprochen“

Der Chemnitzer IHK-Präsident Max Jankowsky fordert Investitionen in die Infrastruktur und meint auch die Problem-Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig.
Der Chemnitzer IHK-Präsident Max Jankowsky fordert Investitionen in die Infrastruktur und meint auch die Problem-Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig. Bild: Kristin Schmidt/IHK Chemnitz
Der Chemnitzer IHK-Präsident Max Jankowsky fordert Investitionen in die Infrastruktur und meint auch die Problem-Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig.
Der Chemnitzer IHK-Präsident Max Jankowsky fordert Investitionen in die Infrastruktur und meint auch die Problem-Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig. Bild: Kristin Schmidt/IHK Chemnitz
Sachsen
Sachsens Regierung verspricht der Wirtschaft Bürokratie-Entlastungspaket: „Wir haben knallharte Wahrheiten ausgesprochen“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das hat es im Freistaat noch nicht oft gegeben: Die gesamte Staatsregierung hat mit Vertretern von Wirtschaft und Kommunen stundenlang beraten. Am Ende stehen Zusagen, teilweise mit Fälligkeitsdatum.

Viereinhalb Stunden ohne Pause - so lang saßen die „Allianz für Sachsen“ und das fast vollständige Kabinett Kretschmer am Freitagnachmittag zusammen. „Das war kein Kaffeekränzchen“, betonte Max Jankowsky, Präsident der IHK Chemnitz, danach gegenüber der „Freien Presse“: „Wir haben knallharte Wahrheiten ausgesprochen.“ Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
14.01.2026
3 min.
„Schluss mit Sonntagsreden und Lippenbekenntnissen“: Was die neue „Allianz für Sachsen“ von Kretschmers Koalition verlangt
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) bei einem Besuch des Betriebs vom Chemnitzer IHK-Präsidenten Max Jankowsky.
Verbandschefs aus Wirtschaft und Kommunen halten eine „Reformagenda“ für überfällig. Spätestens zur Jahresmitte wollen sie Ergebnisse sehen.
Tino Moritz
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
04.02.2026
4 min.
Die A 4 als „Chip-Autobahn“: Wie der Raum Chemnitz von den Halbleiter-Großinvestitionen in Dresden profitieren könnte
Fabian Magerl (IHK Leipzig), Andreas Sperl (IHK Dresden) und Max Jankowsky (IHK Chemnitz) verlangen bessere Rahmenbedingungen und eine Standortpolitik für ganz Sachsen, damit die Konjunktur wieder anspringt.
Die Stimmung in Sachsens Wirtschaft ist schlecht, Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück. Einen Hoffnungsschimmer gibt es in Dresden. Reicht er bis nach Chemnitz, Zwickau oder ins Vogtland?
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel