Nach dem Crash kam der Golf auf dem Grün eines Kreisverkehrs in Königstein zum Stehen. Bild: Marko Förster
Nach dem Crash kam der Golf auf dem Grün eines Kreisverkehrs in Königstein zum Stehen. Bild: Marko Förster
Sachsen
Sächsische Schweiz: Auf der Flucht Polizei-Bus gerammt
Von Jürgen Becker, Marko Förster
Für die Beamten war es nur eine Routinekontrolle. Doch dann gab der Tscheche Gas - bis seine Flucht in der Sächsischen Schweiz mit einem wilden Crash endete.

Königstein.

Gegen 1.30 Uhr hatten Bundespolizisten bei Schmilka in der Nacht zu Samstag einen VW Golf 4 nach der Einreise aus Tschechien nach Sachsen kontrollieren wollen. Doch der Fahrer ignorierte das Anhaltesignal. Er drückte aufs Gaspedal und raste in Richtung Dresden davon. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, konnten ihn aber erst nach rund einer halben Stunde in der Sächsischen Schweiz stellen.

In einem Kreisverkehr Flüchtenden gestellt

In einem Kreisverkehr in Königstein rammte der Flüchtende mit seinem VW Golf zunächst einen Mercedes-Bus der Bundespolizei. Dann pflügte er ein Verkehrsschild und Blumenbeete um. Erst auf der Grünfläche des Kreisverkehrs kam er schließlich zum Stehen. Beamte konnten daraufhin den 32-jährigen Fahrer überwältigen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Hinten links gerammt: der beschädigte Polizei-Bus. Bild: Marko Förster
Hinten links gerammt: der beschädigte Polizei-Bus. Bild: Marko Förster

Verletzte gab es bei der wilden Flucht zum Glück nicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro.

Haftbefehl, Drogen und kein Führerschein

Die Ermittlungen ergaben schnell, warum der „Straßenrambo“ vor den Beamten zu fliehen versucht hatte. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein noch vor Ort durchgeführter Drogentest fiel darüber hinaus positiv aus. (juerg)

