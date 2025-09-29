Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Drama im Felsenlabyrinth Langenhennersdorf in der Sächsischen Schweiz: Retter mussten ein schwer verletztes Kind bergen, das in eine Felsspalte gestürzt war.
Drama im Felsenlabyrinth Langenhennersdorf in der Sächsischen Schweiz: Retter mussten ein schwer verletztes Kind bergen, das in eine Felsspalte gestürzt war. Bild: Marko Förster
Sachsen
Sächsische Schweiz: Junge stürzt bei Kindergeburtstag sieben Meter tief
Von Jürgen Becker und Marko Förster
Es sollte ein spaßiger Kindergeburtstag in der Sächsischen Schweiz werden. Doch dann endete der Ausflug ins geheimnisvolle Felsenlabyrinth Langenhennersdorf für eines der Kinder mit einem Drama.

Langenhennersdorf.

Sie hatten offenbar das Felsenlabyrinth erkunden wollen, doch dann kam es zum Unfall: Ein elfjähriger Junge aus Dresden muss wohl auf den feuchten Felsen ausgerutscht und das Gleichgewicht verloren haben und stürzte von einem Plateau etwa sieben Meter tief in eine Felsspalte. Ein anderes Kind sah den Sturz, rannte zu den Eltern, die daraufhin Bergwacht und Rettungsdienst alarmierten. Die rückten umgehend an.

Im Felsenlabyrinth bei Langenhennersdorf gibt es viele Spalten und enge Durchgänge - die Erkundung birgt daher Gefahren.
Im Felsenlabyrinth bei Langenhennersdorf gibt es viele Spalten und enge Durchgänge - die Erkundung birgt daher Gefahren. Bild: Marko Förster
Junge mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Die Helfer mussten sich durch das schwer zugängliche Gelände kämpfen, den Jungen aus der etwa einen Meter breiten Felsspalte bergen. Sie versorgten den Jungen noch vor Ort. Er war ansprechbar, wurde aber vorsichtshalber mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 62“ in eine Dresdner Klinik geflogen, weil die Einsatzkräfte von schweren Verletzungen ausgingen. Er habe Verletzungen im Brust- und Beckenbereich erlitten, hieß es.

Ursache für Sturz noch unklar

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 16 Uhr. Wie es genau zu dem Sturz kommen konnte, ist noch unklar.

Nicht der erste Unfall dieser Art

Es war nicht der erste derartige Unfall im Felsenlabyrinth Langenhennersdorf. Die Felsenformationen sind ein beliebtes Ausflugsziel. In den vergangenen beiden Jahren sind dort schon mehrfach Kinder in Spalten gestürzt und mussten gerettet werden. Auch mehrere Wanderer verunglückten dort schon. So faszinierend das Labyrinth ist: Das Erkunden birgt ernstzunehmende Gefahren, wenn jemand unachtsam ist.

Bergwacht: Gefahren ernst nehmen

Nach Einschätzung der Bergwacht sind in dem Felsenlabyrinth aber trotz der Vorfälle keine zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen notwendig. Die Besucher müssten die Gefahren aber ernst nehmen. Eltern rät die Bergwacht, ihre Kinder gut zu beaufsichtigen. „Das sind hier zwar nicht die Alpen, aber auch im Elbsandsteingebirge kann es gefährlich sein“, sagte ein Sprecher dem MDR - vor allem, wenn Menschen aus der Großstadt mit Flipflops anreisten anstatt ordentliche Wanderschuhe zu tragen. (juerg)

