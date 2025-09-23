Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
SPD-Fraktions- und Parteichef Henning Homann will keine „Sparpolitik mit dem Rasenmäher“. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
SPD-Fraktions- und Parteichef Henning Homann will keine „Sparpolitik mit dem Rasenmäher“. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Sächsische SPD-Fraktion: Ohne Schulden kein neuer Staatshaushalt
Redakteur
Von Tobias Wolf
Keine Sparpolitik „mit dem Rasenmäher“: Die SPD-Fraktion bringt sich für die Verhandlungen zum nächsten Doppelhaushalt in Stellung und höhere Investitionen für Südwestsachsen ins Spiel.

Die SPD-Fraktion im sächsischen Landtag hat sich in einer zweitägigen Klausur Eckpunkte für die Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2027/28 gegeben. Demnach soll es keinen Stellenabbau in der Staatsverwaltung mit der „Rasenmäher-Mentalität“ geben, sagte Fraktionschef Henning Homann am Dienstag. Es wäre fatal, bei Lehrern und Polizisten...
