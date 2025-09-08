Salami-Rückruf bei Lidl, Edeka & Kaufland: Es drohen Durchfall, Bauchkrämpfe, Nierenversagen

Der Wurstfabrikant Franz Wiltmann ruft seine „Rein Rind Salami“ in der Packungsgröße 50 Gramm zurück. Vom Verzehr der beliebten Wurst, die auch in Sachsen bei Lidl, Edeka oder Kaufland verkauft wurde, wird dringend abgeraten.

Chemnitz. Der Wurstfabrikant Franz Wiltmann kann nicht ausschließen, dass in einer Charge seines Verkaufsschlagers „Rein Rind Salami“ möglicherweise Krankheitserreger enthalten sind. Das Produkt wurde bundesweit verkauft, den Angaben zufolge unter anderem auch bei Lidl, Edeka und Kaufland und in weiteren Supermärkten in Sachsen angeboten. Die betroffene Wurst hat die Chargennummer L2521100010 und das Mindesthaltbarkeitsdatum 01.10.2025. Diese Informationen finden Kunden auf der Packungsrückseite.

Wurstfabrikant Wiltmann: Rückruf unbedingt beachten

Der Rückruf erfolge vorsorglich, weil in einer einzelnen Untersuchung eine bakterielle Verunreinigung nachgewiesen wurde, teilt das Unternehmen mit. Um welchen Erreger es sich genau handelt, lässt der Wurstfabrikant zwar offen. Er ruft die Verbraucher aber dazu auf, aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos „den Rückruf unbedingt zu beachten und das betroffene Produkt nicht zu verzehren“. Vor allem Kinder, Schwangere oder ältere Personen sollten aufpassen, heißt es.

Diese Folgen kann der Verzehr haben

So soll der Erreger bei Verzehr in minderschweren Fällen zu Durchfall und Bauchkrämpfen führen. Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem könnten schwere Krankheitsverläufe mit blutigem Durchfall entwickeln, heißt es. In seltenen Fällen könne es – insbesondere bei Kleinkindern – in einem zweiten Schub sogar zu akutem Nierenversagen kommen. „Eine entsprechende Erkrankung äußert sich meist innerhalb einer Woche nach Infektion mit Durchfall und Bauchkrämpfen“, so die Warnung. „Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen.

Nicht der erste Rückruf

Die Salami kann dort zurückgegeben werden, wo man sie gekauft habe - der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, teilt das Unternehmen mit. Weitere Chargen dieses Produktes sowie andere Produkte der Franz Wiltmann GmbH & Co. KG seien nicht betroffen. Erst Anfang August war allerdings das gleiche Produkt schon einmal in einer anderen Packungsgröße zurückgerufen worden. Damals wurden bei Untersuchungen Ehec-Bakterien nachgewiesen - sogenannte Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC). (juerg)